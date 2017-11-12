Трамп признал вмешательство РФ в выборы в США 12.11.2017, 8:06

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Дональд Трамп

Президент США согласился с выводами американских спецслужб.

Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое, заявил, что согласен с выводами американских спецслужб, которые обвинили Россию во вмешательстве в ход президентских выборов в 2016 году, передает Reuters (перевод – rbc.ru).

«То, во что он верит, является тем, во что он верит», — подчеркнул американский президент, комментируя заявления Владимира Путина о том, что он не причастен к предполагаемому вмешательству России в выборы.

Трамп не указал на конкретные заявления американских спецслужб. Известно, что в январе 2017 года Офис директора Национальной разведки США опубликовал несекретную версию доклада «Оценка деятельности и намерений России в недавних выборах в США». В этом документе описывается позиция американской разведки, согласной которой Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы США, а именно — «очернить Хиллари Клинтон», так как Дональда Трампа в Москве, по мнению американской разведки, посчитали более предпочтительным кандидатом.

При этом самому Трампу также в январе на встрече с директором Нацразведки Джеймсом Клеппером была представлена секретная часть доклада. После этого Трамп заявил, что «не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, а также не было никакого взлома машин для голосования».

С позицией директора Национальной разведки согласен директор ЦРУ Майк Помпео.

Американские спецслужбы считают, что ко взлому серверов Демократической партии в июле 2016 года причастна группировка хакеров Fancy Bear, которая якобы связана с Минобороны России.

Ранее Трамп заявил, что на полях саммита АТЭС в Дананге несколько раз пообщался с Путиным. В том числе спросил его о вмешательстве России в выборы. Путин отверг такую возможность, сообщил американский президент. «И я правда верю, что он действительно так считает. Я думаю, что он очень оскорблен этим, что не так хорошо для нашей страны», — говорил он.