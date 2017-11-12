Стало известно, как будет выглядеть станция метро «Вокзальная» 12.11.2017, 8:16

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Эскизы «Минскметропроекта» выложили в сети.

В рамках национального фестиваля архитектуры, который на днях открылся во Дворце искусств в Минске, представили рендеры станции метро «Вокзальная». Их фото выложили на известном среди любителей Минска форуме esmasoft.com.

Визуальное оформление станции разработало ОАО «Минскметропроект», которое построило две первые линии Минского метрополитена. Архитекторы: Владимир Телепнев и Александр Якубец.