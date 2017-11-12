закрыть
12 ноября 2017, воскресенье, 9:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стало известно, как будет выглядеть станция метро «Вокзальная»

  • 12.11.2017, 8:16
  • 1,609

Эскизы «Минскметропроекта» выложили в сети.

В рамках национального фестиваля архитектуры, который на днях открылся во Дворце искусств в Минске, представили рендеры станции метро «Вокзальная». Их фото выложили на известном среди любителей Минска форуме esmasoft.com.

Визуальное оформление станции разработало ОАО «Минскметропроект», которое построило две первые линии Минского метрополитена. Архитекторы: Владимир Телепнев и Александр Якубец.


Интервью

Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту