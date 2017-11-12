«Еврочеллендж»: Сборная Беларуси победила Словению
- 12.11.2017, 8:52
Наша команда заняла второе место в турнирной таблице.
Сборная Беларуси переиграла команду Словении в заключительном матче турнира «Еврочелленджа» во Франции — 5:3. Таким образом, команда Дэйва Льюиса заняла второе место в таблице, сообщает pressball.by.
СЛОВЕНИЯ — БЕЛАРУСЬ — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
СЕРЖИ. Ледовая арена. Начало в 22.00.
БЕЛАРУСЬ: Карнаухов; Воробей — Дюков, Платт — Боярчук — А.Гаврус; Устиненко — Хоромандо, Васильчук — Белевич — Астанков; Сачивко — Дерябин, Карабань — Дрозд (к) — Левша; Амброжейчик — Литвинов — Д.Буйницкий.
ШАЙБЫ: 0:1 — Боярчук (Платт, А.Гаврус, 3.54 — бол.). 1:1 — Урбас (Ковачевич, Подлипник, 7.17 — бол.). 1:2 — Дюков (Платт, Боярчук, 13.26). 1:3 — Карабань (Воробей, 27.27 — бол.). 2:3 — Ковачевич (Подлипник, 30.17 — бол.). 3:3 — Куралт (Ограеншек, Мушич, 53.01). 3:4 — Д.Буйницкий (Боярчук, Амброжейчик, 57.58). 3:5 — А.Гаврус (59.56 — п.в.).
Турнирное положение: Латвия — 9 (3), БЕЛАРУСЬ — 5 (3), Словения — 2 (3), Франция — 2 (3).