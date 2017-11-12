Революция принца Марианна Беленькая, «Центр Карнеги»

12.11.2017, 8:49

Мухаммед бен Салман

Что стоит за арестами в Саудовской Аравии.

Саудовская революция – так без преувеличения можно назвать события 4–5 ноября, когда только что организованный Высший комитет по борьбе с коррупцией под руководством наследного принца Мухаммеда бен Салмана санкционировал задержание 11 принцев и около 30 бывших и действующих министров и предпринимателей. Официальная версия событий – обвинения в коррупции, неофициальная – централизация власти в руках наследника престола. Принц убирает с дороги потенциальных конкурентов и несогласных с его реформами. В последние десятилетия в Саудовской Аравии работала система поиска компромиссов внутри весьма обширной королевской семьи. Принц Мухаммед намерен сосредоточить всю власть в своих руках.

Принцу нужны гарантии, что никто не помешает ему стать королем, а это может произойти очень скоро. Король Салман болен, и никто не удивится, если он решит передать власть своему сыну.

Кто задержан

Среди задержанных несколько двоюродных братьев Мухаммеда бен Салмана: сыновья предыдущего короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдул-Азиза Аль Сауда – министр национальной гвардии Митаб бен Абдалла и бывший губернатор Эр-Рияда Турки бен Абдалла, а также миллиардер и медиамагнат аль-Валид бен Таляль – один из самых известных в мире инвесторов. Ему принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), CitiGroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney. Бен Таляль также владеет отелями George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.

Компанию принцам составили министр экономики и планирования Адель Факих и командующий флотом Абдалла ас-Султан, а также бизнесмены: Бакр бен Ладен – глава саудовской строительной корпорации Saudi Binladin Group и сводный брат лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена; один из членов руководства крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco Ибрагим Абдул-Азиз аль-Ассаф и аль-Валид аль-Ибрагим – владелец медиахолдинга MBC, в состав которого в том числе входит телеканал «Аль-Арабия».

Совпадение или нет, но на следующий день после арестов в Саудовской Аравии погиб еще один кузен наследника – принц Мансур бен Мукрин. Он и еще восемь человек находились на борту вертолета, который разбился на юге королевства. Отец погибшего принца был наследником престола с января по апрель 2015 года, до тех пор, пока король Салман бен Абдул-Азиз не принял революционное решение сменить правила престолонаследия.

Зачистка силовых структур

Правление короля Салмана приносит саудовцам одно потрясение за другим. Через четыре месяца после прихода к власти он меняет наследника, смещает принца Мукрина и впервые назначает на это место не сына основателя саудовского королевства, а внука – министра внутренних дел Мухаммеда бен Наифа. Спустя два года бен Наиф отправлен в отставку. В июне 2017 года титул наследника получил принц Мухаммед – любимый сын короля Салмана, до этого года занимавший пост заместителя кронпринца. Бен Наиф – один из самых влиятельных людей в королевстве, много лет посвятивший вопросам безопасности страны, с тех пор на публике не появлялся и, по слухам, находится под домашним арестом.

После установления контроля над МВД принц Мухаммед занялся еще одним фактически независимым центром силы королевства – Национальной гвардией, основанной предыдущим королем Абдаллой. После ареста его сына Митаба бен Абдаллы у наследного принца не должно остаться влиятельных соперников, если, конечно, не начнется бунт внутри силовых структур, недовольных смещением своих патронов.

Летом кандидатура Мухаммеда бен Салмана – самого молодого наследника престола с 1933 года – не нашла единодушной поддержки в королевской семье, он получил 31 из 34 голосов Совета присяги. За каждым из несогласных, чьи имена не называются, стоят целые кланы. Принц Мухаммед должен их обезвредить, иначе он не сможет воплотить в жизнь свои амбициозные планы.

Здесь будет город-сад

Принц бен Салман намерен серьезно изменить жизнь саудитов. Он решил открыть Саудовскую Аравию для инвесторов и туристов, призвал общество отказаться от экстремистских идей, из-за которых страна может потерять еще 30 лет в своем развитии. Он рисует картины прекрасного будущего, представляя инвесторам план строительства мегаполиса Неом в пустыне, который будет полностью обеспечен только солнечной и ветряной энергией и станет технологическим хабом для стран Азии и Африки.

По инициативе принца была разработана программа «Перспектива-2030» (Vision-2030), цель которой – положить конец нефтяной зависимости страны через диверсификацию и модернизацию экономики. Он делает ставку на частный сектор и локализацию производства. Принц также стоит и еще за одним революционным указом короля – дать женщинам право садиться за руль. Последовали и другие послабления для женщин в стране. По сути, реформы принца – это прыжок через несколько исторических эпох.

Принц Мухаммед бен Салман пользуется полной поддержкой президента США Дональда Трампа и тесно общается с российским руководством. Именно его заслугой является последнее сближение Москвы и Эр-Рияда, в том числе организация визита саудовского короля в Россию. СМИ пишут и о беспрецедентном сближении саудовцев с Израилем.

Но внутри страны, а также в регионе к политике молодого наследника относятся осторожно. По словам самого принца, его безоговорочно поддерживает молодежь, а это около 70% населения страны. Именно на эту аудиторию он и работает. Но для реализации реформ нужно время и серьезные структурные изменения в обществе.

Прежде всего в сфере образования. Основная проблема молодежи – безработица. Королевство сократило выдачу разрешений на въезд в страну иностранной рабочей силы. Но хватит ли квалификации у местных рабочих занять места иностранцев? Будет ли желание у достаточно избалованных саудовцев осваивать «непрестижные» профессии, а также развивать свой бизнес вместо того, чтобы получать хорошую зарплату на госдолжности? Не станут ли те, кто сегодня превозносит принца Мухаммеда, его противниками, хватит ли у них терпения дождаться результата реформ?

Вопрос и в том, не просчитается ли принц Мухаммед с инвесторами, которые могут воспринять ситуацию в Саудовской Аравии как нестабильную. Если все зависит от решений одного человека, стоит ли вкладывать в эту страну деньги? Уже сейчас под вопросом размещение на фондовой бирже 5% акций Saudi Aramco, продажа которых должна покрыть бюджетный дефицит страны и продемонстрировать открытость саудовской экономики.

Нельзя забывать и про консервативные саудовские круги, которым не нравятся попытки принца модернизировать саудовское общество и единолично принимать решения. В сентябре в Саудовской Аравии под предлогом борьбы с терроризмом были арестованы около 30 представителей духовенства, а также интеллектуалов и политических активистов.

Найти стрелочника

Вопросы вызывает и поведение принца на международной арене. Инициированная принцем военная кампания в Йемене не превратилась в маленькую и победоносную войну. Сомнительны результаты и дипломатической блокады Катара. Доха не прогнулась, напротив, еще больше сблизилась с Тегераном. А это главная проблема для Саудовской Аравии и молодого принца, с ростом влияния которого ирано-саудовские отношения накалились до предела. Амбиции принца могут втянуть Ближний Восток в новую кровопролитную войну в регионе.

«Королевство находится на перепутье: его экономика ослаблена низкими ценами на нефть; война в Йемене – трясина; блокада Катара – провал; иранское влияние широко распространено в Ливане, Сирии и Ираке; и наследование под вопросом. Это самый нестабильный период в истории Саудовской Аравии за полвека», – написал в своей статье в «Аль-Монитор» бывший аналитик ЦРУ Брюс Ридел. Принцу нужно отвлечь общественность от неудач на региональном поле, а также от вопросов о будущем экономических реформ. Одиннадцать принцев и составившие им компанию министры и бизнесмены могут стать удачными стрелочниками, на которых можно списать внутренние неудачи. Во внешних провалах также есть виновник – Иран.

Но решится ли Эр-Рияд самостоятельно начать войну против Тегерана или предпочтет спровоцировать конфликт между Ираном и Израилем или еще больше подтолкнуть к жестким действиям в отношении Тегерана Вашингтон? По крайней мере на ближайшее время обозначена площадка для новой игры с иранцами. Ею стал Ливан. Буквально накануне арестов саудовских принцев премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке из Эр-Рияда, шокировав всю ливанскую политическую элиту. Причиной отставки Харири, обладающий также саудовским гражданством и много лет находящийся под патронатом Саудовской Аравии, назвал «вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии «Хезболла» во внутренние дела страны». В регионе это было воспринято как открытый вызов Эр-Рияда Тегерану.

Теперь вопрос, как будут развиваться события в Ливане, удастся ли саудовцам вывести Иран из себя и что еще можно ожидать от импульсивного молодого наследника. Сможет ли этот «супермен», как его называют некоторые арабские СМИ, одержать победу в своих войнах, изменить Саудовскую Аравию и регион? Удастся ли до основания сломать старый мир и построить на его руинах прекрасное будущее, которое он рисует перед инвесторами и собственными гражданами?

Марианна Беленькая, «Центр Карнеги»