Беларусь заполонили фальшивые российские рубли 2 12.11.2017, 8:59

Фото: reuters

Чаще всего их привозят уехавшие на заработки жители глубинки.

Осень отметилась в криминальной хронике наплывом поддельных денег. Фальшивки фигурируют в оперативных сводках каждую неделю. В поле зрения милиции, как правило, попадают жители глубинки, подрабатывавшие у наших восточных соседей на шабашках, или фермеры, торгующие там продукцией своих подворий. В России с ними рассчитываются липовыми банкнотами, и когда они несут их в наши банки, в итоге ввязываются в уголовные дела. Сбыт подделок! А преступники продолжают орудовать на свободе, пишет sb.by.

Как правило, те, кто попался таким образом, на контакт с журналистами не идут. После общения с милицией и следствием лишняя «реклама» им ни к чему. Да и милиция не спешит раскрывать даже инициалы свидетелей, ведь уголовные дела еще не завершены. Сергей Владимирович В., электрик из Пинска, тоже оказался в рядах пострадавших. Он согласился рассказать мне свою историю:

— Летом я работал в Москве на отделке квартиры. Подработку нашел через знакомых. Заказчик рассчитывался через каких–то посредников, которые и нанимали меня. Платили наличкой. Я визуально деньги проверил, вроде бы были нормальными. Вернулся в Пинск, пошел в обменник, и там оказалось, что тысяча фальшивая.

Дальше все как полагается. Приехала милиция. Сергея задержали. В таких случаях надо быть готовым к вопросу: откуда появились деньги? Побеседуют оперативники с соседями и родственниками задержанного, чтобы охарактеризовать его личность. А еще проведут обыск или осмотр по месту жительства. Процедура неприятная, хотя Сергей отнесся ко всему с пониманием:

— Что поделаешь, у них служба такая. Все выяснили, отпустили. Из того, что мне выплатили в Москве, поддельной только одна купюра оказалась. Так что не могу сказать, специально ее мне дали или по незнанию. Хотя не исключаю, что одну фальшивку всунуть в общей стопке проще, чем целую липовую пачку. В любом случае в следующий раз, если поеду в Россию на заработки, куплю специальный приборчик, чтобы каждую банкноту проверить.

Одни потерпевшие трудятся на российских стройках, другие везут туда плоды своего труда. В такой вот неприятной ситуации в сентябре оказались рабочий из Иваново и предприниматель из Столина. Они также пытались сдать по 5 тысяч российских одной купюрой и в итоге попали в РОВД. Оба получили фальшивки при расчете за сельхозпродукцию, причем сразу в нескольких городах России, так что выяснить регион, где им сплавили подделку, скорее всего, в принципе невозможно.

Да и что толку... Ущерб потерпевшим никто не возместит, а преступников должна разыскивать российская полиция. Но с заявлениями наши фермеры и шабашники туда ехать не спешат. Дорога влетит в копейку. А головная боль в итоге — для нашей милиции. По словам начальника управления борьбы с экономической преступностью УВД Брестского облисполкома Виктора Водчица, с начала года на территории области зарегистрировано около 100 фактов сбыта фальшивок. 32 из них приходятся на «сельхозников» и гастарбайтеров:

— В основном это жители Дрогичина, Иваново, Пинска, Столина, Барановичей. В раскрытии этих преступлений мы ничего не можем сделать. Только предоставить информацию российским коллегам по линии МВД. Но она очень размыта. Свидетели максимум что могут сказать — как звали человека, который дал им деньги. Фальшивки чаще всего всплывают в Москве, Подмосковье, Смоленской области и других регионах, граничащих с Беларусью.

Сколько еще поддельных купюр, привезенных из России, лежит в домашних кубышках, не знает никто. Тем более что не все идут сдавать валюту сразу же по приезде. Виктор Водчиц говорит, что у кого–то фальшивки могут храниться годами.

Да и не факт, что на сбыте попадется тот, кто непосредственно привез такой вот «сюрприз». Например, в сентябре в Пинске задержали минчанина с пятитысячной банкнотой, которую ему передала теща из Лунинецкого района. Она взяла эти деньги из тех, что получила от продажи своей сельхозпродукции в российских городах. Так что от таких рисков сегодня не застрахован никто. Месяц с лишним назад с аналогичной фальшивкой в банке попался даже священник из Пружан, который взял купюру из ящика для пожертвований.

ОТКУДА ЛИПА

Поддельные рубли давно уже влились в валютный оборот наших восточных соседей. По последним данным издания «Газета.ru», только в третьем квартале этого года Центробанк выявил почти 11 тысяч таких фальшивых купюр. В приоритете — липовые пятитысячные банкноты. Их за этот период выявили 6 с лишним тысяч штук. Подделок рублей по тысяче чуть меньше — 4.401 единица. Генеральный директор компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова уверяет: то, что купюры гарантированно проверяют при расчете в крупных магазинах, банках и банкоматах, не останавливает фальшивомонетчиков. Очень большое количество таких банкнот обращается на наличном рынке. Люди рассчитываются ими на рынках, в маленьких магазинчиках, часто берут или дают ссуды знакомым.

Кстати, 12 октября Банк России выпустил новые купюры номиналом 200 и 2.000 рублей. Их массовый ввод ожидается в декабре. ЦБ обещал повышенную защиту. Председатель финкомитета Госдумы Анатолий Аксаков рассчитывает, что введение в оборот новых банкнот должно снизить число подделок, но эксперты настроены скептически. По мнению Нины Козловой, 500–рублевые банкноты образца 1997 года были модифицированы в 2004 и 2010 годах, однако объемы их подделок особо не снижаются. А заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин в интервью СМИ высказался, что фальшивомонетчики периодически запускают какое–то новое производство и совершенствуют технологии, отсюда и всплески на этом рынке.

Так что нашим соотечественникам, отправляющимся в Россию на заработки или в турпоездки, по–прежнему нужно быть начеку.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Эксперты рекомендуют: чтобы не попасть впросак в банке, лучше потратить немного времени и при расчете на месте проверить каждую купюру. Подробностями делится Дмитрий Федун, старший эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области:

— Фальшивомонетчики, как правило, работают с двумя видами денежных билетов банка России: тысячной и пятитысячной купюрами. Другие номиналы, более мелкие, не окупят затраты на их печать. Пытаются подделать специальные защитные элементы: волокна, нить, водяные знаки. Если такая работа выполнена аккуратно, на первый взгляд банкнота будет выглядеть как настоящая. Но при внимательном анализе ее можно выявить.

В первую очередь смотрим на изображение. Оно должно быть четким. Напечатанная на принтере купюра состоит из множества цветных точек — фактура будет неровной. Потом следует проверить наличие водяного знака, защитной нити и волокон. Для этого следует взглянуть на банкноту на просвет. А еще на российских рублях есть скрытое изображение (кипп- эффект), которое наблюдается в косопадающем свете в горизонтальной орнаментальной полосе внизу. Необходимо посмотреть на купюру сбоку и увидеть две буквы «Р». Качество поддельной бумаги тоже будет отличаться. Денежный билет — гладкий, с хрустом. Подделка — более шероховатая.

Основные изображения банкнот выполнены способом металлографской печати. На ощупь они имеют рельефность. Есть даже метки для людей со слабым зрением. На фальшивках этого не найти.