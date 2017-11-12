«Тунеядцы» против «трутней» во власти 47 12.11.2017, 9:14

16,991

Белорусы возмущены обновленным декретом Лукашенко.

В Минтруда рассказали о проекте обновленного декрета о «тунеядцах», который весной всколыхнул всю Беларусь и стал катализатором многотысячных акций протеста.

Новая редакция скандального документа предполагает, что «тунеядцы» будут полностью оплачивать услуги, которые сегодня льготируются государством.

Получается, что теперь походы в больницу для «тунеядцев» могут влететь в копеечку, а в отопительный сезон безработным придут «модифицированные жировки».

Новый проект декрета прокомментировал Сharter97.org представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме, бывший предприниматель Виктор Марчик:

- Я этих «нововведений» никак не понимаю. И никакой нормальный человек этого не поймет. У нас в стране бесплатная медицина, нет обязательного страхования. Что это получается, станет человеку плохо на улице, а его в больнице не примут? Кошельки будут из карманов доставать, а потом лечить?

Посмотрим на ситуацию в стране, у нас целая армия безработных, которые стоят на бирже труда. Что им там предлагают? «Черная работа», на которой платят копейки. Белорусы бы взялись и за такую работу, если бы была достойная оплата труда. Но нынешней зарплаты хватит только на уплату налогов и сборов. Естественно, что люди не хотят идти на такую работу, ищут какие-то другие источники заработка, выезжают за границу. Но все зарубеж уехать не могут. Вместо помощи от государства, прямым долгом которого является помощь своим гражданам, люди оказываются в списке «тунеядцев».

Некоторые люди живут натуральным хозяйством. Потерял человек работу - живет с того, что вырастил на огороде. Как он будет оплачивать медицинские услуги? У них же нет денег.

«Тунеядцы» не единственные, кто оказался в трудном положении. Посмотрите, что у нас в стране творится с пенсионерами. Они последние деньги отдают своим детям, помогают выплачивать кредиты, в которые залазят молодые семьи. Простые белорусы никак не могут справиться с «кредитным бременем», вот и приходится старикам его тянуть.

- Как далеко могут зайти власти с обновленным «тунеядским» декретом?

- Власти пытаются выставить этот декрет, как «возвращение социальной справедливости», мол, кто-то у нас в стране тяжело работает, а кто-то прохлаждается. Никакой справедливостью тут и не пахнет. Пусть вначале дадут людям возможность нормально заработать. Если после кто-то будет уклоняться от труда - тогда мы сядем и поговорим о подобных законах.

Но когда страна находится по уши в долгах, когда наша внешняя политика похоже на попрошайничество, то о каких «тунеядцах» может идти речь? Обеспечь работой, хорошей зарплатой - только тогда и спрашивай.

Власти апеллируют к тому, что в СССР был подобный закон, но тогда хотя бы работа была. Идешь на завод - тебя на следующий день берут на работу. А нам пытаются внушить, что белорусы - это лентяи. У нас очень трудолюбивый и талантливый народ. Мы просто не хотим быть рабами, которые «вкалывают» за миску чечевичной похлебки.

- Получается, что у нас в стране появилась какая-то кастовая система...

- Совершенно верно, у нас есть каста «приближенных», которые у власти, те, кто нагрел себе тепленькое местечко и пьет трудовую кровь. Есть и другая каста - «тунеядцы». C таких людей пытаются «вытряхнуть» последнюю копейку.

Конечно, когда хочешь жить красиво, есть круассаны с французским сыром, ездить на Канары, то нужно искать, у кого эти деньги «выбивать». Когда-то эти средства щедро давал МВФ, Россия вбрасывала в этот «бездонный колодец» миллиарды долларов, которые вместо того, чтобы быть использованными на возрождение нашей экономики, были разбазарены и разворованы.

- Не все согласны мириться с происходящим. В Гомеле бунтуют работницы «Каштана», о своей забастовке заявило полоцкое «Стекловолокно».

- В Беларуси существует настоящее крепостное право - контрактная система. Это петля на шее у рабочего, люди не знают, как с этим бороться. Но выход есть!

Если что-то случается на предприятии - нужно подниматься всем. Останавливаем производство - и выходим на акцию протеста, все начинают забастовку. Нужно выставлять требования к руководству предприятий. Одним из требований должно быть то, что если хоть один из рабочих будет уволен - предприятие объявляет бессрочную забастовку. Никого пальцем не тронут, ведь без работы такого количества людей никакое предприятие не сможет функционировать. Рабочие должны заставить считаться со своими правами, только тогда мы проснемся в свободной стране.