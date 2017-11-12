Европа поднимается 3 Пол Кругман, «Новое Время»

12.11.2017, 9:39

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Думаю, мы сейчас наблюдаем реальное восстановление европейской экономики.

Не забывайте, что трудоспособное население в ЕС медленно сокращается, так что 1,9% роста — это неплохо. Посмотрите на отдельные экономики Европы: некоторые пережили тяжелые кризисы. Вот та же Испания восстановилась очень неплохо. Она многое выстрадала, хотя не должна была, а сейчас стала настоящей историей экономического успеха. Так что европейская экономика крепко стоит на ногах. Она еще немножко сжата, немножко пассивна, так что рост на уровне до 2% будет пока ее судьбой. По крайней мере, на ближайшие несколько лет.

Обратите внимание на то, что в ЕС едут в основном молодые иммигранты, так что в целом, думаю, Евросоюз только выиграет от этого. Конечно, предоставить этим людям жилье и другую помощь стоит денег. Но если они встанут на ноги, Европа выиграет. Я не изучал научный анализ по иммигрантам в ЕС, но видел такие работы по США, и они доказывают, что экономическое влияние иммиграции в конечном счете позитивное

После Брекзита существенный удар будет нанесен европейской торговле. Даже если дело не дойдет до открытой торговой войны, то проблем не избежать. Оценки, которые основываются на историческом анализе и игре с цифрами, показывают, что Британия после Брекзита станет на 2% беднее. Эта оценка неидеальна, но другой у меня нет. Что касается ЕС, то на него влияние Брекзита будет значительно меньшим, на уровне статистической погрешности. Так что катастрофы не произойдет, хоть и факт Брекзита неприятен.

Еврозона до этого работала плохо, но никто из нее так и не вышел. И так будет продолжаться еще долго. Если даже греческий кризис не вывел Грецию из зоны евро, то я не знаю, что должно случиться, чтобы кто‑то отказался от единой европейской валюты. С другой стороны, единая валюта без единой фискальной системы, без интегрированного рынка труда создает проблемы для Европы.

Знаете, у какой страны показатели роста ВВП на душу населения самые плохие, после Греции? У Финляндии. У нее было два ключевых экспортных направления — древесина и продукция Nokia. У Nokia дела пошли плохо, а отказ от бумажных книг и прессы подкосили деревообрабатывающую промышленность. Финляндии пришлось перестраиваться, а евро не давало достаточно пространства для такой перестройки.

Резюмируя сказанное, отмечу, что евро не станет ни крупным успехом, ни огромной бедой. Введение единой европейской валюты было плохим решением, но не настолько плохим, чтобы сейчас взять и резко от него отказаться.

Пол Кругман, «Новое Время»