Пять сильных кадров с шествия к Лошицкому яру в Минске 12.11.2017, 9:45

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В марше под бело-красно-белыми флагами приняли участие около 50 патриотов.

В Минске прошло шествие в Лошицкий яр — место массовых расстрелов 1930-х.

В разрешенной Мингорисполкомом акции участвовало около 50 человек. Издание nn.by опубликовало наиболее яркие кадры с шествия к Лошицкому яру в Минске.

Традиционное шествие в Лошицкий яр организовали активисты Консервативно-христианской партии БНФ. Люди шли под бело-красно-белыми флагами, флагами КХП-БНФ, имели транспаранты с надписями «Дзяды», «Молитва за Беларусь», «Молитва за белорусский народ».

Закончилось шествие митингом в память о жертвах сталинских репрессий.