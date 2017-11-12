СМИ: КНДР передала Путину письмо о готовности нанести удар по США

СМИ: КНДР передала Путину письмо о готовности нанести удар по США23
- 12.11.2017, 9:52
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Послание передали через спикера Совфеда Валентину Матвиенко.
Делегация КНДР передала президенту России письмо, в котором шла речь о готовности страны нанести ядерной удар по США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, письмо передали через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая встречалась с делегацией Пхеньяна в октябре на заседании Межпарламентского союза.
«Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — сказал источник.
Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о передаче письма. Матвиенко уверяла, что в переданном ей обращении говорится о реакции лидера КНДР на выступление президента США Дональда Трампа в ООН.
Напомним в своем выступлении в ООН Трамп утверждал, что США в случае угрозы от Северной Кореи уничтожат КНДР. При этом на саммите АТЭС во Вьетнаме Трамп заявлял, что если бы Россия помогла бы США в решение вопроса на Корейском полуострове, проблема бы решилась «гораздо быстрее».
С такой позицией Трамп выступал и в парламенте Южной Кореи. Там Американский лидер призвал Россию и Китай снизить уровень дипломатических отношений с Северной Кореей.
Президент США неоднократно называл Северную Корею «угрозой» для США. В сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии. Кроме этого, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.