Фотофакт: По Минску босиком ходит Лев Толстой 18 12.11.2017, 10:05

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Фото с сайта citydog.by

Молодого человека заметили без обуви даже при температуре +3.

На неделе минчане сфотографировали в метро необычного парня – он сидел в вагоне без обуви. Вообще. Без носков и даже без бахил. Но самое интересное даже не то, что на улице около +3, а то, где он ходит босиком: как известно, в метро не пускают людей без обуви, а ему удалось зайти – сами посмотрите, пишет издание citydog.by.

Фото с сайта citydog.by

Как выяснилось, на фото – Лев Толстой, который везде, всегда и в любую погоду ходит по Минску босиком. И его за голые ноги постоянно задерживают охранники метро – недавно Лев попал в ЦИП на Окрестина, и ему влепили штраф в 2 базовые.