Один из главных налогов увеличат в 1,5 раза? 15 12.11.2017, 10:13

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Нацбанк предложил повысить ставку налога на прибыль до 25%.

Об этом говорится в докладе начальника главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрия Набздорова, опубликованном в журнале "Банкаўскi веснiк".

"Национальным банком разработан проект указа, направленный на совершенствование микрофинансовой деятельности. Основными новациями его являются отмена для ломбардов НДС и увеличение при этом ставки налога на прибыль с 18% до 25%, а также получение ломбардами права на дополнительные виды деятельности: хранение, скупку вещей, комиссионную торговлю", - отметил он в докладе. Также предлагается дать автоломбардам право предоставлять микрозаймы физическим лицам под залог без оставления предмета залога (автомобиля) ломбарду.

Одновременно с этим планируется увеличение порога для входа на рынок микрофинансирования путем постепенного увеличения требований к минимальному размеру уставного фонда и установления требований к его учредителям. "Данная мера будет способствовать созданию более качественного, прозрачного и конкурентного рынка микрофинансирования", - отметил Дмитрий Набздоров.

Начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций напомнил, что Национальный банк выступил основным разработчиком указа №325 от 30 июня 2014 года "О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций", который не только урегулировал микрофинансовую деятельность, но и пресек два сопутствующих вида недобросовестной деятельности на рынке. "Первое - это регулярное привлечение обычными юридическими лицами от физических лиц займов по высоким ставкам и создание таким образом финансовых пирамид. Второе - по решению главы государства в Беларуси запрещена деятельность классических микрофинансовых организаций, предоставляющих без залога ультракороткие займы (до месяца) под высокие процентные ставки. Это те организации, которые сейчас вызывают широкий общественный резонанс в России и Казахстане. В Беларуси таких микрофинансовых организаций в реестре нет", - пояснил он.

При этом в стране сохранены ломбарды и некоммерческие микрофинансовые организации (потребительские кооперативы, общества взаимного финансирования, фонды). В реестре Национального банка 106 юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность. Совокупный уставный фонд - Br3,2 млн, доля нерезидентов (из таких стран, как Россия, Украина, Грузия, Латвия, США) - чуть более 6%. В период ведения реестра появилось 52 новых юридических лица, осуществляющих ломбардную деятельность. Ежегодно ломбарды выдают около Br100 млн микрозаймов. Пользователями их услуг являются около 400 тыс. человек ежегодно.

"В мировой практике ломбарды считаются самым безопасным для потребителя способом микрофинансирования, поскольку потребитель рискует только вещью, переданной в залог ломбарду. Если стоимос залога не достаточно для удовлетворения требований ломбарда, требования все равно считаются погашенными. Если после реализации залога и удовлетворения требований ломбарда остается излишек денежных средств, то они передаются залогодателю (потребителю финансовой услуги). В области регулирования ломбардной деятельности усилия Национального банка на первом этапе были направлены на соблюдение отдельными участниками рынка требований законодательства и защиту прав потребителей, на последующих этапах - на упрощение процедур самостоятельного обращения взыскания и реализации заложенного имущества", - констатировал Дмитрий Набздоров.