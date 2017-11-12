Time: Макрон претендует на глобальное лидерство 1 12.11.2017, 10:26

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Эммануэль Макрон

Президент Франции рассказал о своих амбициях.

"В декабре, если они примут приглашение президента Франции, лидеры 100 стран съедутся в Париж, чтобы активизировать мировую борьбу против глобального потепления. Однако есть поразительная лакуна - в списке нет одного важного имени: американского президента Дональда Трампа", - пишет корреспондент американского журнала Time Вивьен Уолт (перевод – inopressa.ru). Во время интервью изданию 7 ноября в Елисейском дворце французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что американского лидера не будет среди гостей на его саммите 12 декабря, "если только из его уст не прозвучит важного объявления о том, что он решил вступить в клуб". Под "клубом" имеются в виду участники Парижского соглашения о климате 2015 года.

"Поскольку Трамп отверг соглашение и пообещал аннулировать американские обязательства по климату, большая часть ответственности за руководство этим клубом легла на эрудированного молодого француза, который лишь начал свою карьеру в качестве избранного политика, - говорится в статье. - Глобальное потепление - это самая глобальная из всех мировых проблем, но она едва ли единственная: есть атомные угрозы, крайне правый национализм, джихадистский терроризм и технологические подрывные операции. По всем этим вопросам французский президент также горит желанием обсудить то, что его страна может предложить". И хотя он говорит, что не стремится стать лидером свободного мира, из его слов может возникнуть такое впечатление, пишет Уолт.

"Сегодня, де-факто, мы являемся частью мирового лидерства по вопросу глобального потепления", - отметил Макрон в интервью, говоря о Франции. "Я хочу, чтобы мы стали частью глобального лидерства по экономике и финансам, по цифровой среде. Я думаю, что нам отведена очень важная роль в лидерстве по многосторонности", - заявил французский президент. "Я не хочу быть лидером Европы. Я хочу быть одним из лидеров и одним из представителей этого нового поколения лидеров, полностью убежденных в том, что наше будущее - это европейское будущее", - добавил хозяин Елисейского дворца.

"Выйдя из поколения эпохи мобильного интернета, он не постеснялся отбросить традиционные рамки правых и левых", - пишет журналистка. "Я решил реагировать, заявить, что нынешняя организации политического мира более не актуальна", - пояснил в интервью Макрон. "Тем не менее, миллионы людей откликнулись на его действия. Макрон обошел традиционные социалистическую и консервативную партии в первом туре голосования в апреле, а затем победил крайне правую и выступающую против ЕС Марин Ле Пен во втором туре", - отмечает журналистка. "Он был новым парнем в правительстве, ярким и очаровательным", - цитирует автор Эдуарда Лесерфа, заместителя генерального директора консалтинговой фирмы BVA. "С самого начала это было сказкой", - добавил эксперт.

"Одной из глав этой сказки является личная жизнь Макрона, которая привлекла много внимания", - пишет Уолт. Французский президент рассказал, что в своих отношениях с женой Брижит - бывшей учительницей президента в старших классах, которая на 24 года его старше - он руководствовался принципом, который для себя определил в юном возрасте: прислушиваться к самому себе, вне зависимости от того, что считают другие. "Я сам решил, что я считал справедливым и хорошим, даже если существующие обычаи не соответствовали моему решению", - отметил Макрон по поводу своего брака. "И я сделал то же в политике, и я по-прежнему так поступаю", - добавил президент. "Сегодня несколько фото Брижит стоят на его рабочем столе. Рядом с ними лишь еще одна фотография: французский герой периода Второй мировой - генерал Шарль де Голль", - говорится в статье.

После пяти месяцев пребывания Макрона на посту лишь 48% опрошенных Harris Interactive заявили, что они довольны новым президентом, сообщает журналистка. Макрон, который уже провел через парламент несколько законов по трудовому кодексу, терроризму и налогам, пожимает плечами насчет падающих цифр. "Я был очень популярен в начале срока, потому что я ничего не делал в первую неделю после выборов, - отметил в интервью президент. - Если вы действуете и теряете популярность из-за своих действий, то это прекрасно".

Незадолго до встречи с журналистом издания у Макрона состоялся телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, которого французский лидер принимал в мае в великолепном Версальском дворце. Тогда он ошеломил Путина, прямо сказав ему перед журналистами, что финансируемые государством российские СМИ занимались "лживой пропагандой", пишет журналистка. Президент Франции отметил в интервью, что российское вмешательство по-прежнему представляет серьезную опасность для таких демократий, как США и Франция. "Мы не должны недооценивать потенциальные последствия такого вмешательства", - заявил Макрон.

"Несмотря на это, Путин теперь человек, с которым он может заключать сделки, - говорится далее. - В разговоре с ним 3 ноября он обсудил открытие коридоров гуманитарной помощи в Сирии - Кремль долго колеблется насчет этой идеи. Лидеры также подтвердили свою приверженность иранской атомной сделке, лишь несколько дней спустя после того, как Трамп попросил Конгресс отказаться от поддержки этой сделки со стороны США".

Однако самыми сложными оказались отношения Макрона с Трампом, продолжает автор. "На первый взгляд эта пара - лучший пример противоположностей, как в политике, так и в стиле: наглый антиглобалист, которому за семьдесят, в противовес ученому французскому глобалисту, который младше его практически в два раза". Сам Макрон сказал, что не считает себя анти-Трампом. "Это ерунда. Мы оба должным образом избраны нашими избирателями, - цитирует журналистка президента. - Не мое дело судить, говорить, что я чей-то противник".

"И все же Макрон едва скрывает свое раздражение из-за решений Трампа о выходе США из соглашения по климату и о прекращении американской поддержки иранской атомной сделки, о которой договорились основные мировые державы в 2015 году с целью предотвратить создание ядерного оружия Ираном, - пишет Уолт. - Макрон говорит, что, как кажется, у Трампа нет альтернативных предложений, чтобы заменить эти договоры". "Нельзя провести повторные переговоры с более чем 180 или 190 странами", - прокомментировал французский лидер выход Трампа из сделки по климату, а потом, словно обращаясь к Трампу, добавил: "Вы с этим не согласны, но каков ваш план Б? Я не знаю вашего плана Б".

Однако Макрон настаивает, что у него и Трампа "прочные отношения" по темам безопасности, борьбы с терроризмом и обороны, говорится в статье. И если пока, как кажется, Макрон мало преуспел в том, чтобы переубедить Трампа по ключевым вопросам, он верит в необходимость оставить дверь открытой для возможного возвращения "того, кто решил выйти из клуба". "Я действительно считаю, что у нас очень хорошие личные отношения", - добавил президент Франции.

Говоря о своем видении Европы, Макрон заявил: "Если вы не выносите на повестку дня новые амбиции, вы предоставляете площадку тем, кто сомневается в Европе". "Вот как я победил Марин Ле Пен. И вот почему мой убедительный совет другим в Европе - не будьте застенчивы. Если вы застенчивы насчет Европы, вас уничтожат крайние силы", - добавил политик. "Наше поколение уже больше не сможет себе позволить управлять Европой. Мы должны будем ее восстановить", - считает президент Франции.

"Возможно, потребуются годы, чтобы мир узнал полный масштаб личности Эммануэля Макрона, - подытоживает издание. - Если его идеи окажутся ошибочными и его стиль в духе свободного рынка не приведет Францию к экономическому возрождению, которое он обещает, злой популизм, который всколыхнул Францию ранее в этом году и привел к "Брекзиту", может вернуться в еще больших масштабах. Но если Макрон оказался прав, Франция может превратиться в гораздо более важную глобальную державу, чем она была на протяжении десятилетий". А если Макрон справится с преобразованиями на родине, его амбиции изменить мир, а не только Францию могут оказаться в пределах досягаемости".