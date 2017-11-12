Не отстать от столицы: Как выглядит самая дорогая квартиру в Слуцке 5 12.11.2017, 10:59

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«Трешку» в райцентре продают за $ 60,5 тысяч.

Кризис умерил аппетиты продавцов недвижимости. Если раньше в Слуцке предлагались квартиры с ценником выше $ 40−50 000 в эквиваленте, то сегодня таких предложений единицы. Сейчас самая дорогая из выставленных на продажу квартир находится на 1-й переулке Чайковского в районе больницы. Продавец оценил «трешку» в 120 000 рублей ($ 60 500), пишет kurjer.info.

Квартира расположена на третьем этаже кирпичного дома 2014 года постройки (пятиэтажка). Рядом СШ № 13.

В квартире есть раздельный санузел санузла, три жилые комнаты, кухня.

Общая площадь — 78 м2, жилая — 45 м2, кухня — 12 м2 (что сопоставимо с двумя кухнями в хрущевке).

Квартира с индивидуальным газовым отоплением. Готова к проживанию: оборудована встроенная кухня, установлены двери из массива, есть ламинат, стеклопакеты, металлическая входная дверь. В квартире две лоджии. Есть парковка с видеонаблюдением.

Примечательно, что за эти деньги можно купить трехкомнатную квартиру в Минске. Правда, это будет жилье 1950−1970 годов постройки с маленькими комнатами, компактной кухней и прихожей.

СПРАВКА. По данным местных агентств недвижимости, на данный момент в регионе реализуют новое жилье застройщики. В Cолигорске 1-комнатную квартиру в новостройке можно купить от $ 25 000, в Слуцке — от $ 20 000.

В Солигорске и Слуцке квартиры на вторичном рынке продают:

1-комнатные — от $ 20 000 до $ 30 000;

2-комнатные — от $ 25 000 до $ 40 000;

3-комнатные — от $ 30 000 до $ 80 000.

Кстати, в нашем регионе цены на недвижимость зависят от зарплат, которые люди получают в данной местности. Если средняя зарплата составляет $ 300, то и «квадрат» «вторички» будет стоить около $ 300. Правда, в таких городах, как Минск и Москва, цены в большей степени зависят от целого ряда других параметров.