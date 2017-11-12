40 депутатов-однопартийцев готовы отправить Мэй в отставку 12.11.2017, 11:04

Тереза Мэй

Фото: 365info.kz

Депутаты-консерваторы недовольны переговорами по «Брексит».

В Британии 40 депутатов-консерваторов парламента намерены подписать совместное письмо о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Об этом сообщает The Times (перевод – liga.net).

Причиной такого решения они называют отсутствие прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по финансовому вопросу Brexit.

Поддержать депутатов готовы некоторые министры, которых также не устраивает позиция Мэй по Brexit.

"Такая ситуация может привести к отставке премьера", - отмечает издание.

7 октября лидеры Евросоюза начали переговоры о выходе Великобритании из ЕС с оппозиционной Лейбористской партией из-за опасений, что правительство Терезы Мэй прекратит свое существование еще до завершения процесса Brexit, то есть до марта 2019 года.