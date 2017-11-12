Белоруска в Стамбуле: Средняя зарплата здесь - $1000 13 12.11.2017, 11:19

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Фото: onliner.by

История девушки из белорусской глубинки, которая бросила все и переехала в Турцию.

В этот город впихнули две жужжащие суетой Москвы, а старожилы вряд ли изучили и половину окрестностей. После тихонького, едва переставляющего ноги Минска Стамбул кажется непостижимой громадиной, куда уместилось солидное прошлое и пестрящее совершенно разными культурами настоящее. Галину это не испугало: девушка из отечественной глубинки однажды рискнула и переехала в гудящий клаксонами и чадящий кебабом мегаполис. И не пожалела. История белоруски, которая уехала в Турцию, — в материале Onliner.by.

Стамбул требует от человека нового минимум месяц. Иначе ты вряд ли вернешься с осознанием того, что посмотрел город. Туристы в большинстве своем переминаются с ноги на ногу в очередях к топовым местным достопримечательностям в историческом центре и стрекочут фотоаппаратами в попытках качественно запечатлеть торжество момента.

Фото: onliner.by

В этой мешанине можно встретить ловких местных, которые готовы устроить экскурсию, продать горячую кукурузу или просто помочь по мелочи. Пройтись в стройных рядах важных, стареющих европейцев, которые лениво оглядываются по сторонам в ключевые минуты туристического путешествия. Или застрять в многокилометровой пробке на подступах и провести день с особенной пользой, слушая регулярный клаксон и экспрессивную речь водителей-турок. С непривычки у неторопливого белоруса, который покажет приезжему за день все минские достопримечательности и еще оставит место для культурной программы на вечер, голова идет кругом.

Галина с этим головокружением справилась быстро и сейчас характеризует Стамбул как город контрастов — в данном случае вполне справедливое клише, которое отчасти описывает происходящее в гротескном городе, изрезанном Босфором.

«Сейчас вы слышите мой личный рассказ о Стамбуле, — предупреждает девушка. — Если встретитесь с другим человеком, то, наверное, услышите совсем другую историю. Таких историй много, и они могут не сложиться в один пазл. Но самое главное — я нахожусь в месте, которое мне очень нравится».

Про Беларусь, учебу и риелторство

Я родилась в городе Костюковичи, это в Могилевской области — недалеко от границы с Россией. Изначально хотела поступить в медицинский институт в России или Беларуси, но не прошла на бюджет и подала документы на биофак БГУ. Уже потом выяснилось, что в третьем потоке я все-таки прошла по баллам в Санкт-Петербургскую государственную академию им. Мечникова на лечебный факультет, и было очень обидно, что не хватило терпения дождаться результатов. Но ничего не поделаешь: пошла учиться на биофак, отделение научно-педагогической деятельности.

Учеба была очень скучной! Я, если честно, биофак никогда не любила и по специальности не работала. Уже во время учебы появились подработки, потому что было тяжело в финансовом плане. Спустя некоторое время я перевелась на заочное и с 17 лет начала работать основательно. Полтора года была продавцом парфюмерии и поняла, что общение с людьми и продажи — это мое. После ушла в недвижимость: занималась продажей и арендой — так прошли еще четыре с половиной года. Что могу сказать про эту сферу? Если хорошенько работать, то доход она приносит. Конечно, отношение к профессии в Беларуси специфическое, потому что она очень сложная и требует определенных навыков. Нужно сначала показать людям какой-то результат, и только потом тебе заплатят деньги, и то не факт!

Бывало, что ты проделаешь огромную работу, наладишь контакт с людьми, а зарплату так и не увидишь. Подавать в суд на клиента, который не хочет оплачивать твои услуги, нет смысла, потому что выйдет слишком затратно: время, нервы, деньги.

Мысли о переезде у меня были еще при поступлении. Когда-то мечтой был Санкт-Петербург, потому что там живут мои родственники и очень хорошие друзья. Но в 17 лет не хватило смелости, поэтому свою мечту о переезде я воплотила в жизнь в 24 года. И не в Питер.

Фото: onliner.by

Про Турцию, «все включено» и стереотипы

В Стамбул я уехала не только из-за денег. Просто хотелось пожить в другой стране, в другом городе — прочувствовать эту атмосферу. А началось все в 2014 году, когда я впервые приехала отдыхать в Турцию. Конечно же, это была Анталия. Мне очень понравилась страна и ее климат, и тогда закрались первые мысли о переезде.

Стамбул я впервые увидела год назад — была здесь проездом во время шестичасовой пересадки. Гуляла по историческому центру города и просто на уровне ощущений поняла, что это мое. Город привлек меня атмосферой, красотой, разнообразием. В городе потрясающая природа и климат: бóльшую часть времени здесь солнце и теплая погода. На фоне белорусской слякоти это просто рай. Я решила приехать еще раз и посмотреть, смогу я здесь или нет. Просто бывает эмоция, и нужно ее проверить, чтобы либо разочароваться и не жалеть о том, что не попробовала, либо убедиться в том, что была права. В прошлом году эти мысли о переезде начали меня прямо съедать, поэтому я приехала сюда на Новый год и пробыла в городе неделю. В момент отъезда поняла, что еще вернусь — меня очень тянуло в это место. В Беларуси я не чувствую себя как дома, а здесь не почувствовала чужой.

Хотя было страшновато: все-таки взять и переехать в другую, еще и мусульманскую, страну — это непросто. Плюс Турция — это стереотипная страна, и сейчас я эти стереотипы разбиваю. Каким образом? Показываю друзьям, которые приезжают в гости, «другую» Турцию — свободную от шаблонов вроде «все включено» и навязчивых турок на каждом углу.

На самом деле Стамбул — контрастный город, и здесь можно найти абсолютно все: от покупок до удовлетворения профессиональных амбиций. А еще здесь спокойно: никто не пристает на улицах, а мужского внимания если и больше, то не в той степени, чтобы это вызывало дискомфорт.

Про язык, работу и жилье

Изначально я приехала сюда фрилансером: работала в интернет-магазине на «удаленке». То есть у меня было примерно полгода на то, чтобы освоиться и присмотреться. В Стамбул я прилетела с практически нулевым уровнем турецкого языка: знала только какие-то совсем элементарные вещи, хотя раньше учила грамматику, но успешно ее забыла, потому что ни с кем не общалась на турецком. Здесь я начала знакомиться и общаться с людьми, подтягивала уровень языка.

Фото: onliner.by

В августе мы расстались с напарником со старой работы и я столкнулась с поиском работы в Стамбуле. В итоге работа нашлась по знакомству: я устроилась в отдел продаж в текстильной компании, занимаюсь русскоязычными клиентами из России, Казахстана и Украины. Мне помогла знакомая, которая давно здесь живет. А если приехать и вообще никого не знать, то, наверное, могут возникнуть проблемы.

Еще я работаю переводчиком: за время жизни здесь неплохо выучила язык. Сложно ли это? Турецкий язык нужно любить, тогда никаких проблем не будет. Хотя я знаю людей, которые живут в этой стране несколько лет и не могут его выучить. В турецком очень легкая грамматика, но произношение у европейцев вызывает трудности.

Вообще, Стамбул, наверное, как Москва. Почему? Здесь все приезжие: западные, восточные, северные, южные регионы — у каждого свой акцент. Эти акценты настолько разные, что иногда перестаешь понимать говорящего, и только недавно у меня стало это получаться.

Цены на жилье тут очень разные. Мы с вами сейчас находимся в историческом центре города, и здесь, как правило, старые дома, так что можно снять квартиру за $300. Это очень доступно, но жить здесь некомфортно из-за большого количества туристов. В основном в этом районе жилье не самое комфортное: оно похоже на наши советские квартиры. Можно найти хорошую квартиру в новом доме на окраине города за $350—400: в эту стоимость будет входить посещение бассейна, тренажерного зала. В таких домах есть пост охраны, а вход в подъезд по отпечаткам пальцев или ладони, так что вероятность попадания на территорию дома незнакомца сведена к минимуму. Правда, вы вряд ли сможете вовремя добираться отсюда на работу в центр города.

Фото: onliner.by

В элитных районах на побережье жилье стоит $5—6 миллионов, а в «Сапфире» — самом высоком здании Стамбула — аренда квартиры может обойтись в $10 тысяч за месяц. Но есть в городе районы, в которые вообще лучше не попадать. Цена на жилье там одна из самых низких: можно снять квартиру за $150, но другое дело, как ты там будешь существовать. Вечером есть вероятность получить огнестрельное или ножевое ранение. Днем там ничего страшного не происходит, но вечером лучше не высовываться.

Я живу в районе, который находится в 25 минутах езды от исторического центра. Снимаю жилье с подругой в десяти минутах ходьбы от метро: мы платим $700 за две комнаты с мебелью. «Коммуналка» здесь дорогая: отопление может обойтись в $150 за месяц в сезон, а электричество и вода — по $20.

Многочасовые пробки, зарплаты и цены

Я недавно была в Москве и поняла, что в Стамбуле темп жизни покруче. Это шумный город, а специфика турецкого языка в том, что говорят на нем очень громко. Такое чувство, будто кричат или ругаются на каждом углу, а на самом деле это они просто так разговаривают. На дорогах постоянно сигналят, машины скорой помощи и пожарной службы жутко громкие, так что спать по ночам бывает сложно.

Фото: onliner.by

Трафик безумный. Мой рекорд — пять с половиной часов в пробке. Тогда лил сильный дождь, а в такие моменты жизнь здесь останавливается: метро затапливает, канализационные системы не справляются. В последний раз машины плавали, потому что их затопило по крыши. И вот представьте: до дома 13 километров, но пешком их не пройдешь из-за страшного ливня, так что приходится ждать. Град — пробка, снег — пробка. Если не брать погодные форс-мажоры, то три с половиной часа — это нормально.

В Стамбуле нужно снимать квартиру так, чтобы она была неподалеку от места работы, потому что жить в одном конце города и добираться в другой просто нереально. Даже с окраины оперативно попасть в центр — это очень сложная задача. В пятницу я с двумя пересадками на метро проехала 25 километров за два с половиной часа.

Здесь длинные переходы, а каждая пересадка платная, стоит 2,6 лиры. Вообще, на общественном транспорте здесь передвигаться дороже, чем на машине в Минске. Там я постоянно каталась на машине, и того, что я здесь трачу за неделю на общественном транспорте, в Беларуси мне хватало на две недели поездок на авто. Цена бензина в Турции самая высокая в Европе — около двух долларов за литр. Машину здесь есть смысл покупать, если нужно выехать за город: в аренду брать не очень удобно, такси тоже дорогое. Такси — это вообще отдельная тема. Многие водители не знают города и возят вокруг да около и делают это весьма небезопасно: вероятность попасть в какую-нибудь незначительную аварию очень высока.

Кстати, в Стамбуле я не видела ни одной старой машины, хотя налог на автомобиль составляет около 160 процентов. Машина, которую у нас можно купить за $10 тысяч, здесь будет стоить $25—30 тысяч. Автомобиль считается роскошью, но если посмотреть на количество машин и огромные пробки, то понимаешь, что люди живут неплохо. Конечно, есть бедные районы, куда богатые вообще не приезжают, хотя сильного контраста между состоятельными людьми и бедняками в городе не чувствуется.

Средняя зарплата по городу — $1000. Она выше, чем у нас, но и цены отличаются: транспорт, «коммуналка» и еда в Стамбуле дороже. Здесь нет свинины, а говядина стоит около $15 за килограмм, килограмм курицы обойдется в $2,5. Литр молока можно купить за $1,5. И каши, которые я очень люблю, стоят здесь подороже, потому что в Турции они непопулярны — гречку, например, турки не едят.

Но если сравнивать с нашей страной, то здесь гораздо дешевле питаться в кафе: это стоит примерно столько же, сколько и домашняя пища. Вещи в Турции намного доступнее, так что можно чаще и качественнее обновлять гардероб. Огромный выбор, множество брендов, соответствующая конкуренция — постоянные акции и скидки. Местная еда очень вкусная, но немного жирная. Я привыкла к белорусской кухне, так что некоторых продуктов мне не хватает: гречка здесь не такая, творог тоже не очень вкусный. А еще мне не хватает колготок Conte: здесь огромный выбор, но такого качества я так и не нашла.

Сейчас я зарабатываю немного больше $1000. Этого хватает на аренду жилья и бытовые вещи: еду, одежду, языковые курсы и небольшую заначку. Я такой человек по жизни: стараюсь откладывать хотя бы маленькую копеечку, у меня это получается с 16 лет.

Про вежливых турок, настоящее и будущее

Когда я сюда переехала, чужой себя не чувствовала: это город дает интересное ощущение — ты с первых минут чувствуешь себя своим. Даже друзья, которые приезжали ко мне в гости, говорили: «Я вроде как и не турист, и не местный». Здесь очень много национальностей — в Стамбуле говорят на 18 языках. Здесь очень дружелюбные и открытые люди, которые всегда готовы помочь. Я часто гостила у родственников в России, и там есть специфическое отношение к иностранцам и приезжим, а здесь главное, чтобы ты вел себя пристойно и уважительно.

В туристической зоне, конечно, есть ловкачи, которые могут обмануть, но это в основном не турки, а арабы. Потому что коренное население — очень гостеприимные люди. Я несколько раз оказывалась в такой ситуации: заканчивались деньги на проездном, и я не могла попасть в метро. Предлагала людям 3 лиры, чтобы они дали воспользоваться своим проездным, и в большинстве случаев турки отказывались от денег — помогали просто так.

Мужского внимания здесь, конечно же, больше, чем в Беларуси, но масштабы сильно преувеличены: я живу в европейской части Стамбула, и здесь все эти стереотипные вещи вообще не ощущаются. Но если попадешь в «закрытый» мусульманский район, где женщину на улице не привыкли видеть без платка, конечно же, ощутишь на себе пристальные взгляды. Хотя во многом азиатская часть города даже более классная, чем европейская: здесь много продвинутой молодежи, лучшие увеселительные заведения и университеты.

Сейчас у меня вид на жительство, который продлевают ежегодно. Чтобы его получить, нужны основания. Я получала свой первый, туристический, вид на жительство по договору на аренду жилья. Для этого обязательно нужно было найти официальное жилье, а сдавать его по документам турки не особо хотят, чтобы не платить налоги. Нотариально заверенный договор, медицинская страховка, заявление — с этим пакетом ты идешь за видом на жительство и проходишь собеседование. Тебе еще могут задать вопросы, но я знала свой порядковый четырехзначный номер по-турецки, поэтому обошлось без них.

Чтобы получить гражданство, нужно постоянно жить на территории Турции пять лет, за это время разрешается выехать за пределы страны в общей сложности на шесть месяцев. Затем собирается пакет документов, нужно проходить собеседование, сдавать экзамен по турецкому языку. У меня есть знакомые девушки, которые замужем за местными, у них есть дети. Но, несмотря на это, им не так уж и горят желанием давать гражданство.

Фото: onliner.by

У меня есть маленькая мечта. Я очень люблю Турцию и Стамбул, и очень бы хотелось развиваться здесь в туристическом сегменте: получить образование в этой сфере и показывать нашим людям Турцию с другой стороны — не только курортную зону, куда приезжают на «все включено», но и запад, восток, центральную часть. Хочется организовать здесь маленькое нестандартное агентство. Поживем — увидим.