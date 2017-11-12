Трамп назвал Ким Чен Ына «толстым коротышкой» 11 12.11.2017, 11:32

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Дональд Трамп

Президент США напомнил северокорейскому диктатору о политической дальновидности и правилах хорошего тона.

Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "толстым коротышкой" в "Твиттере" - и одновременно предложил свою помощь в качестве посредника в конфликтах, сообщает bbc.com.

В ходе визита во Вьетнам Трамп предложил президенту страны Чан Дай Куангу свою помощь в разрешении территориального спора с Китаем и другими странами региона в Южно-Китайском море.

"Я очень хороший посредник и арбитр", - сказал президент США.

В субботу, 11 ноября, КНДР назвала турне главы государства по пяти азиатским странам "визитом разжигателя войны", а также повторно называла 71-летнего Трампа "старикашкой".

Спустя день президент США ответил северокорейскому лидеру в "Твиттере".

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2017 г.

"Зачем Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя "старым", ведь я бы НИКОГДА не назвал его "толстым коротышкой"? Эх, а я ведь так стараюсь стать его другом - и, быть может, однажды это случится!"

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2017 г.

После визита во Вьетнам в воскресенье Трамп прибудет в столицу Филиппин Манилу - это последняя остановка его азиатского турне, - а затем вернется в Соединенные Штаты.