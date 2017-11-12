Трамп перешел к «публичной порке» Путина Виктор Небоженко

12.11.2017, 12:36

Дональд Трамп

Даже в времена противостояния СССР и США такого не было.

Новая форма издевательства США над президентом Путиным – публично пообещать встретится во Вьетнаме на саммите АТЭС с президентом Трампом, а потом, на глазах всего мира, в последний момент отказаться. Даже в времена противостояния СССР и США такого не было. Но дело не только в изощренных формах морально-политического давления американцев на Путина, которое постоянно возрастает.

Прямо перед планируемой и анонсированной встречей двух «великих президентов» на встречи лидеров Азии в Вьетнаме - саммит АТЭС, американцы опубликовали в СМИ детали своего плана о размещении 20 тыс. миротворцев ОБСЕ в оккупированных районах Донбасса- план Волкера. Это не случайное совпадение.

КНДР, Сирия и Украина - это «голубые фишки» сегодняшней, ожесточенной геополитической борьбы за господство над миром. Президент Путин должен был дать свое непрямое согласие на эти действия США в Украине. Но он так и не решился. В результате Трамп, в последний момент ,отменил торжественную встречу с Путиным на саммите в Дананге, ограничившись своим знаменитым крепким рукопожатием на официальном фото. Теперь «горячий шар» в руках Путина и к Новому году ему нужно сделать ответный ход.

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