Российский Беар Гриллс нашел белорусские креветки 2 12.11.2017, 14:25

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Специалист по выживанию прошел 90 км, чтобы пережить «момент истины».

В интернете появился свежий выпуск передачи «Путь Баженова: напролом», посвященной Беларуси. В новой серии известный российский специалист по выживанию Тимофей Баженов пытался отыскать в Березовском районе белорусские креветки.

«Путь Баженова» — это российский аналог иностранного телевизионного шоу «Выжить любой ценой» с Беаром Гриллсом. Суть такая же: ведущего оставляют в точке «А» с минимальным снаряжением и без запасов еды и воды, а он должен добраться до точки «Б».

В 13-й серии первого сезона российского телешоу Тимофей Баженов вылез из земли в окрестностях Бреста. Точное местоположение авторы не указали. За три дня ему нужно было пешком по бездорожью дойти до города Белоозерска Березовского района. Ведущий уточнил, что продолжительность маршрута составляет примерно 90 км. Из подручных средств при себе у него было только мачете.

Под вечер второго дня пути Тимофей Баженов вышел на берег водоема, где нашел полиэтиленовый шалаш, напоминающий квадратный парник. Ведущий предположил, что кто-то его здесь оставил. В метре от времянки лежали тлеющие дрова и камни, из которых специалист по выживанию соорудил в шалаше самодельную баню. Тимофей Баженов попарился, переночевал, а на утро продолжил путь.

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

К третьему дню ведущий дошел до Белоозерска. В канале возле Березовской ГРЭС он все-таки нашел белорусских креветок.

— Тут же специальная сеть нужна, — сказал ведущий и полез рубить ветки.

Местные рыбаки креветок в канале ловят руками, но Тимофей Баженов решил пойти своим путем. За три часа он сделал из веток и нитки сачок, которым наловил себе ужин.

— Большерукая креветка Розенберга, как я и предполагал, — отметил ведущий, выловив первую.

Интересно, что макробрахиум Розенберга, или гигантская пресноводная креветка, в Беларуси не водится. Действительно, ее пробовали разводить в наших водоемах, но она не прижилась, так как личинки требуют соленой воды.

В искусственном озере Белом, в котором, скорее всего, рыбачил Тимофей Баженов, водится восточная речная креветка. Рыбаки чаще всего ее используют как наживку на окуня. Мнение о ее вкусовых качествах среди местных разнятся. Одним нравится, другие отмечают, что «озером отдает».

Тимофею Баженову белорусская креветка пришлась по душе. Отварив горсть на костре, он отметил, что они «гораздо вкуснее магазинных».

— Теперь я всегда буду покупать белорусские креветки. Потому что я знаю, что они действительно водятся здесь в водоемах. Их ниоткуда не привозят, а ловят прямо здесь, — сказал ведущий.

Купить белорусскую речную креветку специалисту по выживанию не получится. В промышленных масштабах ее не ловят.