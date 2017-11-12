«Соболенко, если зарядится, порвет кого угодно» 12.11.2017, 14:33

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Арина Соболенко

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В Минске продолжается битва белорусок с теннисными звездами Америки.

Двухдневное противостояние проходит до трех побед и ничейный счет после первого дня (1:1) оставляет белорускам шансы на общий успех. Сенсацией этот счет не стал, хотя безусловными фаворитами матча называли американок, пишет kp.by.

В матче открытии 87-я ракетка мира Александра Саснович уступила 10-й ракетке Коко Вандевеге - 4:6, 4:6. И дело не только в разнице в рейтинге. Вандевеге в хорошей форме, в огне, если говорить на спортивном сленге. Она была лучше Саши во всем: в точности и мощи ударов, в подаче и комбинационной игре. То есть на корт вышел настоящий игрок первой мировой десятки, который сделал то, что умеет.

- Вы же видели, как здорово она играла, - признала Саснович. - В ключевые моменты Вандевеге добавляла. Если у меня были шансы, то я цеплялась и забирала эти геймы. Но шансов не так и много было. Она здорово подавала, очень близко к линии, принимать было сложно. И по линии она играла сегодня хорошо.

А вот второй номер сборной США Слоан Стивенс, хоть и 13-я ракетка мира, хоть и выиграла в сентябре турнир "Большого шлема", но, в отличии от Вандевеге, после успеха на US Open растеряла боевую форму, постоянно проигрывала и именно ее видели самым слабым звеном в команде США. Но ведь у капитана американской команды есть хороший выбор игроков. Третий и четвертый номера сборной выше в рейтинге, чем белоруски. И все же ставка была сделана на Стивенс, значит капитан был уверен, что она в форме.

Но Стивенс нарвалась на нашу 19-летнюю Арину Соболенко, которая вышла на эту игру, как на матч жизни и смерти.

Арина, которая в октябре агрессивным и мощным теннисом едва не задавила в финале турнира в Китае саму Шарапову, обрушила всю свою агрессию на Слоан. В первом сете Соболенко повела 3:0 и без проблем взяла первую партию 6:3. Но стабильности в игре белоруске по-прежнему не достает.

Отчасти это объясняется ее рисковой игрой, когда Арина пытается завершить розыгрыш в два-три удара. В таком случае возрастает риск ошибиться и во втором сете невынужденные ошибки посыпались одна за другой. Стивенс взяла партию 6:3.

В решающем сете соперницы до счета 3:3 не могли взять свою подачу, попеременно делая брейки.

Первой справилась с нервами Арина - 4:3. А при счете 5:4 белоруска взяла решающий гейм на подаче американки, пусть и с четвертого матчбола - 6:4.

После эмоционального матча состоялась такая же искрометная пресс-конференция.

- Это была борьба с собой, - сказала Арина. - Я говорю, прежде всего, об эмоциях. Непросто начинать, когда команда проигрывает 0:1. К сожалению, у Саши не получилось, но она боролась, делала все, что могла. И на мне была большая ответственность. Да, все говорят, что финал - это хороший результат для Беларуси. Но мы на этом не хотим останавливаться. Столько эмоций было... Надо, надо выигрывать. И у меня была борьба с этими эмоциями. Слава богу, что я справилась. В воскресном матче такого уже не будет.

- Как справились?

- Не знаю, я просто ходила и говорила себе: "Давай, давай! В корт! Туда, на ту сторону все! Пусть бегает!". И капитан Эдуард Владимирович (Дубров. Ред.) мне все время показывал, мол, все в порядке. Вот так и справились, да Эдуард Владимирович?!

- Запросто, - сказал с улыбкой Дубров.

- После проигранного второго сета, вы удалились с корта на пару минут. Чья это была инициатива?

- Я сама в принципе решила, да и увидела выражение лица капитана, мол, иди отсюда, - смеется Арина.

- Я сказал: "Тебе надо выйти", - поддержал Дубров.

- Мне надо было отключиться от этой обстановки, от всего, что происходило, потому что второй сет был провальным для меня. Надо было уйти и перенастроиться.

- И этих двух минут хватило?

- Да.

- Век электроники, - подхватил Дубров.

- Система сбилась, надо было ее перезагрузить, - поддержала шутку капитана Арина.

- Два пальца в розетку и перезарядка произошла, - вызвал всеобщий смех Дубров. - Если Арина зарядиться, то она порвет кого угодно. Вы же видели как она заводила и себя и трибуны: давайте, громче, еще громче! И когда по трибунам пошла волна, то она настолько зарядилась, будто не двухфазная, а трехфазная.

- Я просила трибуны: кричите громче. Но в воскресенье нужно еще громче кричать! - просит Арина зрителей.

- Видно, что у капитана и Арины хорошее взаимопонимание.

- Да, я ее давно уже понимаю, с 15 лет, когда еще с детьми ездил на Кубки Европы. Так что Арину я давно знаю, и она взрослеет в хорошую сторону. Понимает меня с полуслова, с одного мимолетного движения. Арина меня изучила. Если раньше она могла воспринять мой совет как пустяк, то сейчас понимает, что я не говорю пустых слов.

- Матчи Соболенко-Шарапова (на турнире в Китае) и Соболенко-Стивенс были похожи. Почему там не удалось, а здесь удалось?

- Потому что тогда я получила опыт и, используя его, мне удалось победить Стивенс, - сказала Арина.

- Второй сет, мне напомнил матч против Шараповой. А значит игру надо было менять, - вступил в разговор капитан.

- Что именно?

- Стивенс отдала инициативу этому ребенку (Дубров показал на Арину. ред.) и она наделала столько легких ошибок, которые стоили сета. В третьем сете перестроились. А что именно изменили - это тайна мадридского двора. После победы расскажу.

- Эдуард Владимирович, довольны результатом первого дня?

- Доволен. И хочу, что бы завтра, после одиночек был минимум такой результат. И тогда все решиться в паре. Тогда будет полноценный матч, где девчонки поиграют с лидерами мирового тенниса. А это опыт, который нам нужен. В следующем году мы играем с Германией, а там Гергес, которая на ходу. А нашим девочкам по 19 или чуть за 20, им надо учиться. Так что в воскресенье будут бороться до конца. Я же сказал перед матчем, что просто так отсюда никто не уедет.

Итак, сегодня в 14.00 продолжат матчевую встречу Соболенко и Вандевеге, а затем на корт выйдут Саснович и Стивенс. Перед игрой капитаны могут сделать замену. Но если кого и поменяют, то только Стивенс.

Если счет будет равный - 2:2, то судьба главного командного приза в женском теннисе решиться в игре пар. У нас к ней готовятся Вера Лапко и Лидия Морозова, а у американок Шелби Роджерс и Элисон Риске.