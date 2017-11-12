Девять способов стать душей компании, не сказав ни слова 2 12.11.2017, 14:57

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Психологи доказали, что невербальные средства коммуникации часто оказываются более эффективными.

Издание hyser.com.ua описало девять способов стать душей компании, не сказав ни слова:

1. Угостите человека, на которого вы хотите произвести положительное впечатление чем-то теплым — чаем, кофе

Может вы и удивитесь, но информация, опубликованная в статье журнала Science, говорит о том, что физическое тепло связано с восприятием межличностного тепла.

И это не просто слова, все доказано на практике В этой статье был описан эксперимент, в котором участвовало 40 студентов. Половину из них попросили держать чашку с горячим кофе, другую половину — с холодным. В это время они должны были оценить друг друга как личность по определенным признакам, включая внутреннюю теплоту. По результатам исследования, участники, которые держали горячий кофе, оценивали человека выше по теплу, чем те, кто держал замороженный кофе. Стоит отметить, что критерии оценки были идентичны.

Авторы пишут: «Физическая температура сама по себе влияет на ваши впечатления и просоциальное поведение по отношению к другим людям, без осознания таких влияний».

2. Говорите в более высоком голосе

Конечно же, важно всегда думать о том, что вы говорите, необходимо логично строить вашу речь. Но не менее важно то, как вы говорите: каким тоном и с каким настроением в голосе.

В статье, опубликованной в журнале PLoS ONE за 2014 год, было описано то, что люди, которые говорят на более высоком тоне, почти всегда производят положительное впечатление и воспринимаются как более симпатичные и заслуживающие доверия.

3. Одевайтесь модно

Не зря в народе говорят: «Встречают по одежке…». И вправду, мнение о вас напрямую зависит от того, как вы выглядите, во что одеты и какие аксессуары используете.

Данное утверждение доказано на практике. Небольшое исследование 2011 года, опубликованное в European Journal of Personality, показало, что уверенные в себе люди с приятной внешностью и модным луком воспринимаются как более симпатичные.

4. Держите себя уверенно и энергично

В исследовании, упомянутом выше, было также установлено, что симпатия также зависит от «скорости и энергии движений тела» и «уверенности в каждом движении тела».

Иными словами, если вы хотите расположить к себе человека, вам необходимо быть энергичной и демонстрировать уверенность в каждом своем движении.

5. Старайтесь немного подражать человеку, расположение которого хотите получить

Эта стратегия называется зеркалированием и включает тонкое подражание поведения другого человека. Когда вы разговариваете с кем-то, попробуйте скопировать их язык тела, жесты и выражения лица.

В 1999 году исследователи из Нью-Йоркского университета зафиксировали «эффект хамелеона», который происходит, когда люди неосознанно имитируют поведение друг друга. В данном исследовании участвовало 72 мужчины и женщины, которые в парах работали над заданием. И в результате быстрее и правильней удалось исполнить задания тем парам, которые немного подражали друг другу и тем самым смогли быстрее найти гармонию и общий язык.

6. Уделяйте больше времени человеку, которому хотите понравиться

Согласно эффекту простого воздействия, люди склонны располагать к себе своих знакомых и коллег. Для подтверждения этого факта было проведено исследование, в котором участвовало четыре студентки-психолога из Университета Питтсбурга. Каждый участник исследования появлялся в классе разное количество раз. Когда экспериментаторы показали 130 другим студентам фотографии этих четырех женщин, студенты продемонстрировали большую расположенность к тем женщинам, которых они видели чаще всего в классе, — хотя они не взаимодействовали ни с одной из них.

7. Небрежно прикасайтесь к своему собеседнику

Этот способ знаком каждому, поскольку подсознательное касание является главным оружием в завоевании расположения к себе. Подсознательное касание происходит, когда вы прикасаетесь к человеку настолько тонко, что это едва заметно. Обычные примеры включают в себя легкое постукивание спины или касание руки во время разговора.

Во французском исследовании, опубликованном в 2007 году в журнале Social Influence, молодые люди стояли на улице и разговаривали с проходящими мимо женщинами. Эксперимент проводился в течение трех недель, и участвовало в нем 120 молодых женщин.

Как оказалось, у мужчин удвоился успех, когда они начинали разговор, непринужденно касаясь рук женщины. В тот момент женщина чувствует уверенность от мужчины и начинает ему доверять.

8. Чаще улыбайтесь

Ни для кого не секрет, что сдержанная, но естественная улыбка всегда притягивает. Данное утверждение доказывает исследование, которое было проведено в Университете Вайоминга. Его суть заключалась в том, что ста студентам было показано четыре фотографии женщины в разных позах: улыбаясь в открытом и закрытом положении, не улыбаясь в положении открытого и закрытого тела. Результаты показали, что всем больше всего нравились снимки, на которых женщина улыбалась, не зависимо от ее позы.

Бонус: Другое исследование показало, что, улыбаясь, когда вы впервые встречаете кого-то, обеспечит вам то, что этот человек запомнит вас надолго.

9. Пусть другие люди говорят о себе

Недавно исследователи Гарварда обнаружили, что разговоры о себе могут быть полезными, так же, как еда, сон и деньги. Все дело в том, что не всегда нужно разговаривать, нужно уметь и слушать.

Другими словами, позволяя кому-то поделиться историей со своей жизни, может дать возможность получить положительные отзывы о вашей беседе в целом, и о вас в частности.