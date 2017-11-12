Как минчане преобразили «двушку» за $5,5 тысяч 7 12.11.2017, 14:59

2,709

Семья въехала в новостройку и решила сделать ремонт своими силами.

Сайт onliner.by опубликовал рассказ минчанки Инны о ремонте «двушки» в новостройке. Имея за плечами определенный опыт в строительстве, ее супруг достойно справился с непростой задачей за три месяца. Помощь Инны сводилась к моральной поддержке и поиску материалов со скидками, ведь дешевые товары тоже могут быть качественными:

- В феврале этого года мы с мужем задумали переезд, а уже в мае приобрели новую квартиру площадью 62,5 кв. м. На стенах был гипсокартон, в санузле стоял только унитаз, и то самый дешевый. Но мужа это не пугало. В строительных и ремонтных работах он далеко не дилетант, к тому же за плечами уже был ремонт нашей старой квартиры, так что решил, что и на этот раз справится сам.

Фото: onliner.by

Первым же делом была вставлена новая входная дверь, чтобы можно было спокойно завозить кое-какие стройматериалы. Затем муж взялся за санузлы: разводка труб, установка ванны. Долго пришлось повозиться с укладкой плитки, т. к. в помещении много углов. Умывальник решили купить накладной. Из мебельного щита сделали полочки и покрыли их лаком. Под умывальником будут две плетеные корзины (пока только одна), сделанные тоже своими руками. Купили зеркало с полками под цвет мебельного щита — получился набор. Этот вариант намного дешевле, чем приобретать готовую мебель для ванной комнаты. Бюджет на ремонт был ограничен, поэтому приходилось импровизировать.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Дом каркасно-монолитный, поэтому в квартире свободная планировка. Изначально была только одна перегородка между спальней и залом. Сразу мы думали объединить прихожую, кухню и зал. А спальню уже оставить отдельной комнатой. Но так как у нас маленький ребенок, решили все же сделать три отдельные зоны: спальню, зал и кухню. Всей планировкой муж занимался самостоятельно. Сначала отделил кухню от зала, потом сделал гардеробную. Пришлось переносить входные проемы в спальне и ванной. Перегородки выполнялись из металлопрофиля и гипсокартона, внутри — звукоизоляция. В детской комнате сделали дополнительную звукоизоляцию от соседей. После того как были возведены все перегородки и разведена электрика, начались малярные работы.

Пока муж ставил перегородки и занимался штукатурными работами, я мониторила цены на материалы. Смотрела, где какие скидки, у кого ниже стоимость. Все покупки — от ламината до кухни — совершали совместно. У нас с мужем вкусы совпадают, поэтому основным ориентиром были цены.

Все потолки зашпаклеваны и покрашены, только в ванной и туалете — подвесной. А на кухне над рабочей зоной потолок опущен, в нем спрятана вентиляция. На стены мужу захотелось жидкие обои. В нашем случае везде на стенах был гипсокартон, поэтому они не требовали тщательной подготовки поверхности, что позволило сэкономить на материалах. Часть стен выложили гипсовым декоративным кирпичом. Этот вариант тоже значительно удешевил наш ремонт. Все кирпичики муж заливал самостоятельно, используя силиконовую форму, которая обошлась нам всего в $22. Гипс, если покупать на заводе, тоже очень дешевый. С декоративными кирпичиками столкнулись впервые. Тут и я приложила свою руку, рада была хоть чем-то помочь.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Одно из преимуществ монолитных домов — свободная планировка, но есть столбы. У нас в зале два таких столба, которые пришлось немного обыграть. Отделили рабочую зону от спальной шторками. А столбы облицевали тем же гипсовым кирпичом. В рабочей зоне сделали навесной столик из мебельного щита. Покрасили его в белый цвет, и получилось отличное рабочее место.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В детской комнате поклеили одну стену обоями, а на остальных — жидкие обои. Небольшая часть детской перешла в гардеробную (изначально длина комнаты была 7 метров).

Кухню решили сделать без двери, как и в нашей старой квартире. Для нас так удобней. Модульная кухня с хорошей фурнитурой и качественными фасадами обошлась всего в 1275 рублей, духовой шкаф и накладная панель (испанского производства) — 1045 рублей, мойка — 99 рублей, обеденная группа — 399 рублей. Многие вещи покупались со скидками. Дешевые товары тоже могут быть качественными! Главное — не лениться искать вещи и материалы по более выгодной цене.

Фото: onliner.by

Ламинат с подложкой на всю квартиру стоил 1400 рублей. Входная дверь — 466 рублей. Межкомнатные двери (5 штук) — 1095 рублей. Список расходов огромный, это лишь основная часть затрат.

Фото: onliner.by

Весь ремонт муж делал самостоятельно, только с установкой входной двери и работами по канализации помогал папа. Помощь, конечно, предлагали, но муж решил, что справится один. Для меня он герой, который проделал огромную работу за небольшой промежуток времени (ремонт был завершен примерно за три месяца). Конечно, без определенных имеющихся навыков справиться с такой задачей ему было бы очень сложно.

Фото: onliner.by

На материалы и мебель у нас ушло примерно $5500 с учетом всех возможных скидок. Часть бытовой техники и мебели перевезли со своей предыдущей квартиры. Вспоминая голые стены новостройки, уже и не верится, что тема ремонта для нас закрыта. Остались пустяки: установить вытяжку, прибить плинтусы и сделать полочки в гардеробной.