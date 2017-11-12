Белоруска на внедорожнике Kia: Из-за передних стоек можно не увидеть пешехода 2 12.11.2017, 15:26

1,384

Фото: av.by

Купленные в России авто оказались со своими «сюрпризами».

Валютные скачки в России конца 2014 года толкнули многих белорусов к «опустошению» автомобильных дилерских центров на территории соседнего государства. Совершая, как многим тогда казалось, выгодное вложение накопленных средств, многие покупали машины, которые впоследствии оказались им не нужны. Перепродать их потом, в кризис, оказалось куда сложнее: многим оказалась не по карману банальная заправка своего автопарка на регулярной основе. В итоге вторичный рынок заполнили свежие автомобили в топовых комплектациях, чьи одометры едва зафиксировали обкатку. «Именно такую машину и приобрела себе героиня нашего пятничного подъемника. Знакомьтесь, очаровательная Вероника и ее Kia Sportage 2014 года выпуска!», - пишет издание av.by.

Фото: av.by

Альтернатива ради мечты

Свой паркетник с подключаемым полным приводом девушка купила год назад, в 2016-ом. Нуждаясь в комфортном автомобиле на каждый день, она сделала выбор в пользу просторной модели с высокой посадкой и увеличенным дорожным просветом. Главных критериев было несколько: просторный салон, честный, хорошо зарекомендовавший себя «автомат», широкий выбор полезных опций.

Фото: av.by

«Ах да, чуть не забыла, — улыбается Вероника, — еще важен был цвет кузова. Для меня белый цвет машины самый эстетически правильный. Я долго сидела в интернете на форумах, шерстила объявления и, когда увидела фото своей будущей «Кьюши», решила, что надо брать. Если, конечно, машина окажется в идеале».

Владелец не обманул. Авто оказалось 2014 года выпуска, словенской сборки, пригнанным из Краснодара, с пробегом всего в 19 тыс. км. Причем у Sportage оказалось два VIN-кода: адаптация для местных дорожных условий производилась на российском заводе, где в машину установили усиленную подвеску, защиту двигателя, более мощный аккумулятор и бачок омывайки увеличенного объема.

«Другие модели я даже не рассматривала, — продолжает девушка. — На тест-драйве мне все понравилось, поэтому решила не тянуть резину — придраться тут действительно было не к чему. К тому же со мной была команда поддержки во главе с мужем, которая авто единогласно одобрила».

Большой удобный салон, кожаная обивка кресел, мягкий пластик на приборной панели, электропривод и обогрев сидений, зеркал и рулевого колеса, парктроники, датчик дождя, климат-контроль — по словам самой владелицы, Sportage оказался очень «теплым авто». Во всяком случае, пересадка с седана Toyota Corolla 2009 года выпуска, на котором девушка отъездила 5 лет, — это переход на качественно иной уровень.

Слепые зоны и честный «автомат»

Фото: av.by

Фото: av.by

По ощущениям нашей героини, «Кьюша» оказалась очень дружелюбной машиной, к которой она привыкла меньше чем за неделю. По части динамики авто и его поведения на дороге Sportage Веронику полностью устраивает. Он маневренный, довольно быстро набирает скорость. При этом водитель может рассчитывать на такие вспомогательные функции, как антипробуксовочная система, ESP (система поддержания динамической стабильности), ABS (антиблокировочная система), круиз-контроль.

Радует девушку и высокий клиренс Sportage в сочетании со «всеядной» подвеской. «Это просто супер! — отмечает она. — Так как в столичных дворах всегда проблема с парковкой, я могу спокойно на любой бордюр заехать. При этом ничего ни разу не зацепила».

«Есть, правда, нюанс, — вдруг вспоминает владелица, — боковые стойки серьезно мешают обзору. Из-за них возникают большие слепые зоны. Нужно быть предельно внимательным, так как легко не заметить пешехода, особенно в ночное время. Это главный минус этой модели, и множество владельцев "Спортэйджа" о нем предупреждали. При этом камер кругового обзора тут даже в максимальной комплектации нет, только парктроники. Так что приходится смотреть в оба…»

Зато на автоматическую коробку передач Вероника не может нарадоваться: «Автомат работает отлично, по-честному. Это никакой не вариатор. Ничего не закусывает, не выбивает, никаких посторонних звуков не издает. Именно такую машину я и хотела — чтобы все функционировало без проблем. За этот год тут поломок не было вообще, только расходники менялись. У предыдущего владельца авто нареканий тоже не вызывало».

Фото: av.by

По словам девушки, расход кроссовера с 2-литровым двигателем G4KD в среднем составляет 10,8 литров на «сотню», а зимой аппетит KIA Sportage возрастает на 1-1,5 литра, но не больше. При этом мотор ведет себя спокойно. «Никаких посторонних звуков я не слышала, — говорит Вероника. — Машина всегда заводится и бодренько едет. Проблем по двигателю нет». Как оказалось, девушка никогда не слышала о таком явлении, как задиры в цилиндрах. Что же, возможно, именно этот Kia серьезный ремонт обойдет стороной...

А вот функция подключаемого полного привода досталась Веронике, что называется, «на сдачу». То есть ее наличие при покупке не было определяющим. И все же, «эта самая кнопка» пришлась очень кстати под час гололедицы прошлой зимой: на МКАД машину вдруг начало заносить, но девушка активировала полный привод и с управлением справилась. «Хотя в такую погоду все равно нужно двигаться очень аккуратно и не уповать на полный привод, — делится опытом наша героиня, — потому что без разницы, сколько ведущих колес будет скользить — два или четыре…»

Фото: av.by

Фото: av.by

Фото: av.by

Резюмируя свой опыт владения Kia Sportage, Вероника признается, что сперва с недоверием относилась к корейскому производителю, но в некоторых моментах оный проявил себя лучше, чем ряд японских брендов (по уровню шумоизоляции, например). Так как девушка является давней поклонницей Toyota, она и рассматривала всегда только автомобили этого модельного ряда. И ее давней мечтой являлся Land Cruiser, о покупке которого еще год назад нечего было и думать.

Фото: av.by

«Зато теперь такая возможность есть, — улыбается она. — Хочется уже автомобиль побольше. С "Кьюшей" появился своего рода азарт. Как говорится, аппетит приходит во время езды… Предлагали купить RAV4, но этот автомобиль меня не устраивает по дизайну. Слишком он угловатый, напоминает зубило. Марка Toyota мне очень нравится, она вызывает доверие. Да и муж советует — он у меня плотно занимается машинами и толк в них знает. Но вот современный японский дизайн — это просто печаль. Поэтому остается только Land Cruiser».

Диагностика

После мойки белый Sportage блестит и искрится, а на подъемник отправляется едва ли не с песней. Да и много времени на нем машина не проводит. Налицо малый пробег и своевременная забота владельцев. Даже моторное масло, как отмечает механик, тут еще светлое, а значит, недавно менялось.

«Колодки, я вижу, новые, — отмечает специалист, проверяя колеса. — Но тормозные диски в будущем следует заменить. Машина ездила не так много, и не скажешь, что износ критичный, но в передней паре уже виден проступающий кантик. Скорее всего, по износу этих колодок сразу придется менять и диски».

Исследуя днище, механик отметил поломку задних брызговиков. Все остальное, включая состояние «подбрюшного» металла, то есть сайлентблоки, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, оказалось в хорошем состоянии.

А вот когда специалист Bosch Service открыл капот, вся защита двигателя оказалась заляпана следами ночных посетителей…

«Вы знаете, что у вас под капотом котики ночуют? — обратился механик к недоумевающей девушке. — Садясь за руль, надо быть осторожной, а то звери порой получают увечья…»

«Ой, я ж не выживу после такого! Что же делать?! — искренне пугается Вероника. Механик уверяет, что достаточно пару раз посигналить, чтобы их разогнать. Или лишний раз заглянуть под капот. Но в нем-то говорит заботливый автомобилист. А вот наша героиня беспокоится за котиков…

Фото: av.by

«Запотевание крышки цепи ГРМ», — провозглашает специалист, обнаружив единственную неисправность в моторном отсеке. Хотя мастер тут же оговаривается, что это еще не течь: «Сперва нужно удостовериться, все вытереть насухо и понаблюдать этот момент. Если запотевание продолжится, тогда нужно перегерметизировать крышку». Компьютерная диагностика также не выявила никаких сбоев, поэтому мы с легким сердцем отправляемся на диностенд.

Минус шесть

После нескольких очень эмоциональных моментов проверки мощности 2-литрового бензинового мотора компьютер выдает результат — 144,9 л.с., хотя производителем заявлено 150. Куда сбежали еще 5 скакунов?

«Для "корейцев" подобный недобор мощности — нормальная практика, даже на новых машинах, — отвечает специалист Auto-Diagnostic. — Не так давно у нас был дизельный Sportage — тот вообще недобрал 9 л.с., хотя на авто было только 7 тыс. км пробега и все данные по крутящему моменту соответствовали…»

«Я думаю, что сумятицу в данные диаграммы вносит подключаемый полный привод. На постоянном приводе на все колеса мощность двигателя можно замерить идеально точно. А тут есть погрешности. Но и физические недостатки исключать не стоит. Это может быть что угодно: от качества топлива до состояния свечей. Даже на Audi с атмосферным мотором мы видим "лошадей" меньше, чем заявлено производителем», — добавляет он.

«Можно сделать чиповку, прошить мотор, — напоследок советуют операторы диностенда. — Тогда машина веселее поедет. Огромного прироста в мощности не появится, но нижние провалы уйдут, педаль будет лучше откликаться на малых оборотах. Динамика улучшится. Понятно, когда за рулем девушка, ей всего хватает. Но многие владельцы Sportage жалуются на недостаток тяги и провалы на низах. Для этого и сделаны прошивки, чтобы убрать заводские косячки…»