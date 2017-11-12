В Слуцке памятник Ленину облили красной краской 27 12.11.2017, 15:59

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Фото: SlutskGorod

Краска частично смыта, но ее следы остались в углублениях текстуры монумента и на тротуаре рядом с памятником.

В ночь на воскресенье неизвестный облил красной краской памятник Ленину в центре Слуцка. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

Через несколько часов краску смыли, следы остались только на тротуарной плитке и местами в углублениях текстуры памятника.

Напомним, что в прошлом году памятник Ленину был облит красной краской в Лиде.