Польша - среди лидеров стран ЕС по темпам экономического роста 3 12.11.2017, 16:27

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Европейская комиссия повысила экономический прогноз для Польши.

Брюссель ожидает, что в этом году польская экономика будет расти со скоростью 4,2% ВВП, передает «Радио Польша».

Еврокомиссия также пересмотрела майские прогнозы по дефициту госбюджета в этом году, который будет ниже предполагаемого и составит 1,7% ВВП. Несколько месяцев назад, по оценкам Брюсселя, этот показатель составлял 2,9% ВВП.

Таким образом, по темпам экономического роста среди стран ЕС Польша оказалась на седьмом месте, разделив эту позицию с Латвией. Самый высокий рост экономики продемонстрировала Румыния – 5,7% ВВП, за ней следуют Мальта, Ирландия, Словения, Эстония и Чехия.