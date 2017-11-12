Оршанские активисты продолжают бороться с дедовщиной 3 12.11.2017, 16:39

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Власти в очередной раз испугались проведения в Орше акции протеста.

Члены сразу нескольких политических организаций подали заявки на проведение пикетов под лозунгом "Стоп дедовщина в армии и в стране!", сообщает сайт orsha.eu.

Первый пикет должен был пройти 10-го ноября около Кургана Славы, но на днях инициатор акции Валентина Игнатенко получила письмо за подписью заместителя председателя исполкома Олега Смирновского в котором говорится, что проведение акции запрещается.

Фото: orsha.eu

При запрете акации, исполком очередной раз ссылается на решение по которому организаторы должны предоставить не только заявку в исполком, но и заключить договоры с милицией, скорой помощью и коммунальщиками.

Но традиционно милиция (как и остальные службы) не подписывает такой договор ссылаясь на то, что исполком все равно не даст разрешения на пикет. Само собой, что без договора исполком и не разрешает никакие акции.

Напомним, 21-летнего солдата Александра Коржича 3 октября нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах. Труп Коржича нашли со связанными шнуром ногами и надетой на голову майкой. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины: у него вымогали деньги, его били, над ним издевались и в результате убили, а потом имитировали самоубийство.

Сначала в Минобороны утверждали, что Коржич погиб в результате суицида, а Следственный комитет отметил, что признаков криминального характера смерти солдата не наблюдается. Но потом позиция СК изменилась: следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении военнослужащих по ст. 443 (дедовщина), 455 (бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия), 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В СК утверждают, что на теле 21-летнего Коржича не обнаружено телесных повреждений, кроме борозды от петли.