На Ямале за счет бюджета РФ в резиденции губернатора установили унитаз за $141 тысячу 17 12.11.2017, 16:49

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Эксклюзивный итальянский унитаз был изготовлен по спецзаказу.

Для гостиничного комплекса "Ямальский", расположенного в 10 км от Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), по специальному заказу был изготовлен эксклюзивный унитаз стоимостью более 8 млн российских руб. (свыше $141 тыс.). Об этом со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции копии актов приемки работ пишет "Новая газета".

Издание отметило, что туалетная комната в официальных бумагах обозначена как "инвестиционно-инновационный объект".

Она расположена в гостинично-транспортном комплексе "Ямальский", который местные жители называют "Нееловские дачи" или "резиденцией губернатора" ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Согласно акту выполненных работ, 8,37 млн российских руб. были потрачены на "итальянскую сантехнику", а именно "дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция".

По данным "Новой газеты", в 2013–2014 годах "Нееловские дачи" уже были капитально отремонтированы за бюджетный счет.