Историк: Улицы в честь национальных героев должны быть в центре города, а не на окраине 6 12.11.2017, 16:59

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В Беларуси улиц с национальными названиями в 20 раз меньше, чем с советскими.

Большинство улиц в городах Беларуси до сих пор носят советские названия. Сейчас это можно подтвердить конкретными данными. Как передает «Радыё Свабода», суммарная протяженность одних только улиц с названием «Советская» в Беларуси 698 км. Для сравнения, если проехать всю страну с востока на запад, путь составит 650 км.

Улиц с национальными названиями в 20 раз меньше, чем с советскими

Длина всех улиц Ленина в стране составляет 440 км, Октябрьских — 382, Советских — 698. Такую информацию предоставили в компании «Яндекс».

В то же время улиц с национальными названиями в Беларуси в 10—20 раз меньше, чем с советскими. Длина всех улиц Калиновского составляет 33 км, Скорины — 49, Независимости — 40.

Распределение улиц с советскими названиями по областям примерно одинаково. А национальные названия представлены в большинстве случаев в западной и центральной Беларуси.

Например, улиц Калиновского больше всего в Брестской области (19 городов и сел), Гродненской и Минской (по 12). В остальных областях — по 4 в каждой. Улиц и проспектов Независимости на Гомельщине и Могилевщине вовсе нет.

В «Яндексе» отметили, что сведения могут быть неполными. Учтены только улицы, проспекты, переулки, проезды и другие подобные объекты, занесенные на «Яндекс.Карты».

«Соответственно, если у нас нет подробной карты совсем небольшой деревни, его улицы учтены не будут», — уточнили в пресс-службе компании.

Через 20 лет советские названия в Молодечно практически никто не помнит

Почти во всех городах Беларуси топонимика сплошь состоит из названий в честь советских деятелей. Десоветизация началась в начале 1990-х. Но прошла она в считанных городах и очень ограничено.

Ряд улиц переименовали в Минске, в том числе центральные проспект Ленина и площадь Ленина. Вместо них появился проспект Скорины (с 2007 года — Независимости) и площадь Независимости. А улица Ленина в столице осталась. Несколько улиц успели переименовать в Гродно, Слониме и некоторых других городах.

Назвы вуліц у цэнтры Маладэчна

Единственным городом, где произошла массовая десоветизация, остается Молодечно. В начале 1990-х, когда городом руководил Геннадий Карпенко, советские названия улиц здесь почти полностью исчезли. Хотя в Молодечно остались улицы Первомайская, Черняховского, Чкалова, названия большинства улиц здесь не имеют отношения ни к советской, ни к российской истории.

Как рассказал молодечненский краевед Александр Капуцкий, возвращенные исторические и новые национальные названия в Молодечно прижились. Более чем через двадцать лет после переименования только некоторые улицы иногда могут назвать на старый лад.

Великий Гостинец, бывает, называют «проспектом», так как это бывший проспект Ленина, Центральную площадь — площадью Ленина, так как памятник Владимиру Ленину до сих пор там стоит, а площадь Старое Место иногда называют «площадью Свободы» или «старой площадью».

«Практически никто уже не помнит старых названий, кроме, может, самых знаковых», — говорит Капуцкий.

После массового переименования в начале 1990-х местные коммунисты пытались вернуть некоторые советские названия. Особенно им мешал Великий Гостинец — проспект Ленина в советское время.

«Сколько коммунисты не старались переименовать Великий Гостинец, причем предлагались такие названия, как проспект Скорины, уже ничего у них не получилось даже при этой власти», — говорит Александр Капуцкий.

Улицы Калиновского и Льва Сапеги должны быть в центре, а не на окраинах

Цэнтральную плошчу ў Маладэчне часам называюць на стары лад "Леніна", бо помнік Леніну адсюль не прыбралі

Сегодня переименования даются тяжело. Чаще всего их проводят не по инициативе жителей города, а по воле властей. В Полоцке шаг за шагом ликвидировали советские названия в центре города. Вместо проспекта Ленина там появился проспект Скорины, улицу Энгельса сделали Нижне-Покровской.

В Мстиславле в прошлом году улицам Урицкого, Первомайской и Центральной площади дали названия Пироговская, Кармелитская, Петра Мстиславца соответственно. Переименования приурочили ко Дню белорусской письменности.

Но чаще всего названия в честь национальных героев дают не вместо советских, а новым улицам. То есть, в микрорайонах на окраинах городов, в частном секторе. Наиболее яркий пример — это Минск. В то время, как в центре остаются улицы Ленина, Энгельса, Карла Маркса, на окраинах появляются улицы Льва Сапеги, Наполеона Орды, Яна Чечота, Острожских и Тышкевичей.

«Культурологический нонсенс»

По мнению историка топонимии Ивана Сацукевича, улицы в честь национальных героев должны быть в центре города, а не на окраине.

«Это имиджевый проект, — сказал Сацукевич. — Безусловно, в центре должны быть национальные герои. Но начальная задача, я считаю, — это возвращение исторических названий».

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По словам Ивана Сацукевича, необязательно ликвидировать все советские названия. Если улица названа в честь местных коммунистов, например, Червякова, Жилуновича, Шаранговича или Голодеда, и она при этом не закрыла уникальное историческое название, то ее можно оставлять без переименования.

«Я категорически против, чтобы всё заменять либо переименовать, — сказал Сацукевич. — Нельзя подходить к топонимике с точки зрения политики. Политики в своем большинстве очень плохо знают историю своих городов».

Иван Сацукевич говорит, что названия, данные в честь Володарского, Урицкого, Берсона, Свердлова, со временем должны исчезнуть. Ведь эти люди никогда не имели отношения к Беларуси и ничего стране не принесли.

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Как должна происходить десоветизация? Историк считает, что она не должна проводиться по приказу сверху. Напротив, местные жители должны определиться, нравится ли им человек, в честь которого названа их улица.

«Люди сначала должны понять, положительный ли его вклад в историю нашей страны, — говорит Сацукевич. — В таком случае, я не думаю, что в наших городах будут одновременно улицы Суворова и Костюшко, Игнатовского и Володарского. Это культурологический нонсенс».