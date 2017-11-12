Что будет с белорусским рублем на следующей неделе? 1 12.11.2017, 17:25

2,796

Ожидается рост доллара на фоне ослабления российского рубля.

Ожидаем увеличения средневзвешенного курса доллара на БВФБ примерно на 0-0,5% на фоне ослабления российского рубля. В понедельник, 13 ноября, значительных изменений курсов валют на открытии биржевых торгов не ожидается, пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ на прошедшей короткой неделе, состоящей всего из трех рабочих дней, вырос на 0,3%, что оказалось близко к прогнозу, и достиг 1,9921 BYN/USD.

В то же время средневзвешенный курс евро вырос в большей степени, чем курс доллара, а не в меньшей, как ожидалось: на 0,5% за неделю до 2,3183 BYN/EUR 10 ноября.

Продолжилось и снижение курса российского рубля, что совпало с прогнозом. Средневзвешенный курс российской валюты на БВФБ уменьшился на 0,1% — до 3,3617 BYN/100RUB.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля, как и прогнозировалось, возобновила рост, поднявшись за неделю на 0,2%. При этом объем торгов в среднем за день практически не изменился по сравнению с первой неделей ноября и составил 57,3 млн. BYN.

Источник: belrynok.by

Источник: belrynok.by

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

На финансовом рынке Беларуси происходят странные события: признаков приближения дефицита рублевой ликвидности, возникших в октябре, вдруг не стало. А именно, спрос на краткосрочные облигации Нацбанка, номинированных в белорусских рублях, резко вырос. На аукционе по размещению облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, который состоялся 8 ноября, спрос на них вырос до 1.383,22 млн. BYN с 571,59 млн. BYN на предыдущем аукционе неделей ранее. Фактический объем размещения составил 1.291,01 млн. BYN, а средневзвешенная ставка — 8,9683% годовых. На предыдущем аукционе данные параметры равнялись 288,06 млн. BYN и 8,8898% соответственно.

Таким образом, Нацбанк вновь поднял ставки на аукционе, чтобы отвлечь побольше ресурсов.

К тому же, 8 ноября был проведен аукцион по размещению рублевых облигаций со сроком обращения, равным 91 дню. Спрос на нем составил 221,00 млн. BYN, размещено облигаций было на 208,98 млн. BYN, а средневзвешенная ставка составила 9,4874% годовых. Любопытно, что ставка оказалась выше, чем на аналогичном аукционе три месяца назад (9 августа), когда она равнялась 8,4109% годовых.

Погашением облигаций с аукциона 9 августа, на котором было размещено облигаций на 526,13 млн. BYN, отчасти можно объяснить рост спроса на них на аукционах прошедшей недели. Но полностью это не снимает вопросы с увеличением объема рублей в банковской системе. Возможно, увеличились бюджетные расходы в связи с приближением завершения года и увеличением заработной платы в бюджетном секторе.

9 ноября Нацбанк провел очередной аукцион по размещению долларовых облигаций. Тут неожиданностей не произошло. Спрос был низкий и составил 42,19 млн. USD, реализовано облигаций было на 25 млн. USD, а средневзвешенная ставка составила 3,1715% годовых против 3,1981% на аналогичном аукционе 26 октября, где также было размещено облигаций на 25 млн. USD.

Нацбанк не стремится к наращиванию заимствований в иностранной валюте на внутреннем рынке, так как золотовалютные резервы страны и так выросли в намного большей степени, чем планировалось.

Рост рублевой ликвидности не сулит курсу белорусского рубля ничего хорошего. Поэтому на следующей неделе эксперты ожидают сохранения сложившейся тенденции, то есть увеличения стоимости валютной корзины на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Европейская валюта на прошедшей неделе подорожала по отношению к белорусскому рублю в большей степени, чем доллар, в связи с тем, что баланс новостей сложился в пользу евро. А именно, негативной для доллара оказалась публикация 9 ноября предложений сената конгрессе США по проекту закона о налогах. Они предложили, в частности, отложить на 1 год сокращение корпоративного налога до 20%.

С другой стороны, давление на курс европейской валюты против американской на рынке форекс оказало заявление члена Управляющего совета Европейского Центробанка Бенуа Кере о том, что даже после того, как ЕЦБ прекратит покупку активов, он будет проводить политику реинвестирования возвращаемых ему средств, в связи с чем баланс банка не будет снижаться в течение длительного или даже очень длительного времени.

Большинство экспертов в настоящее время не видит оснований для смены тенденции снижения курса евро на рынке форекс. В частности, валютные стратеги Nordea считают, что потенциал снижения еще не исчерпан. Они полагают, что инфляция в Еврозоне может оказаться слабее, чем предполагают инвесторы, а в США ее темпы, напротив, могут подрасти. Поэтому они ожидают уменьшения курса евро на рынке форекс в I квартале 2018 года до 1,15 USD/EUR, но во II квартале прогнозируют рост до 1,20 USD/EUR.

Каких-то значительных событий, способных придать импульс курсу в ноябре не предвидится, поэтому будем ожидать нулевого изменения курса евро по итогам следующей недели, хотя возможно и его снижение буквально на доли процента.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российский рубль продолжает удивлять, так как его курс снижается, несмотря на значительное увеличение цен на нефть на мировом рынке. Последнее было вызвано событиями в Саудовской Аравии, где наследный принц Мухаммед ибн Салман пытается укрепить свою власть и начал борьбу с коррупцией, арестовав некоторых членов королевской семьи. Принц считается сторонником продления соглашения большинства нефтедобывающих стран об ограничении добычи нефти.

Существует несколько возможных причин ослабления российской валюты. Во-первых, приток валюты на российский рынок в рамках стратегии carry trade сократился. В результате Минфину РФ на аукционе 8 ноября не удалось полностью разместить шестилетние облигации: из выпуска в 15 млрд. RUB было реализовано ценных бумаг только на 12,6 млрд. RUB. Аналитики банка Societe Generale полагают, что процесс вывода средств из облигаций может ускориться, так как многие спекулянты захотят зафиксировать прибыль, полученную от вложений в ценные бумаги РФ. В связи с этим в банке ожидают, что курс доллара к концу 2017 года достигнет 60,3 RUB/USD, а во II квартале 2018 года поднимется до 61,6 RUB/USD.

Во-вторых, негативный эффект могли оказать опасения насчет ужесточения санкций США против РФ. В-третьих, есть мнение, что крупные российские компании начали накапливать средства для расчетов по внешним долгам, а также на уплату купонных доходов по еврооблигациям, что должно быть осуществлено в конце 2017 года.

Данных причин вполне достаточно для продолжения тенденции ослабления российской валюты. Поэтому эксперты ожидают на следующей неделе роста курса доллара на Московской бирже еще примерно на 0-0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, получается, что альтернативы укреплению доллара против белорусского рубля пока нет. Судя по сделанным выше прогнозам, средневзвешенный курс доллара на БВФБ на следующей неделе может вырасти на величину в интервале 0-0,5%.

Прогноз на понедельник, 13 ноября

На рынке форекс курс евро по отношению к доллару США во второй половине торгового дня 10 ноября вырос на 0,2% — до 1,1663 USD/EUR.

Курс доллара США на Московской бирже во второй половине пятницы, 10 ноября, практически не изменился, составив в конце дня 59,2275 RUB/USD.

Исходя их этих данных, можно ожидать, что в начале торгов в понедельник, 13 ноября, курс доллара на БВФБ не изменится.