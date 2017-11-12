Премьер Испании посетил Барселону впервые после начала кризиса в Каталонии 12.11.2017, 17:35

Мариано Рахой выступил на предвыборном мероприятии своей партии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в воскресенье, 12 ноября, впервые приехал в Барселону после начала кризиса в Каталонии. Целью визита премьера стало участие в предвыборном мероприятии, которое проводит возглавляемая Рохоем Народная партия в преддверии перевыборов в парламент автономии, пишет «Немецкая волна».

"Каталония - это Испания, и Испания - это Каталония", - заявил премьер, выступая перед однопартийцами. Он призвал всех избирателей принять участие во внеочередных парламентских выборах и выразил надежду на стабилизацию ситуации в регионе после них. Рахой также обратился к представителям каталонского бизнеса, призвав их не покидать Каталонию.

Многотысячный митинг в поддержку каталонских политиков

Накануне в Барселоне сотни тысяч человек вышли на митинг, требуя освободить восемь политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии. Организаторами мероприятия выступили националистическое движение "Каталонская национальная ассамблея" и организация Omnium Cultural, чьи лидеры также находятся под стражей.

В конце октября парламент Каталонии по итогам спорного референдума принял резолюцию об учреждении "каталонской республики как независимого и суверенного государства". Мадрид счел этот шаг нарушением конституции и распустил администрацию и парламент Каталонии. По данным AFP, после обострения кризиса уже более 2400 компаний перенесли свои штаб-квартиры из Каталонии на северо-восток страны.

Экс-глава каталонской администрации Карлес Пучдемон и другие бывшие представители местных властей были обвинены в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. С начала ноября восемь экс-членов правительства Каталонии находятся в предварительном заключении, а Пучдемон и еще четыре его соратника скрываются в Бельгии. Верховный суд Испании выдал европейский ордер на их арест, бельгийский суд должен вынести решение по нему до 18 ноября. Внеочередные парламентские выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.