Белорус финишировал на одном из тяжелейших марафонов с национальным флагом 1 12.11.2017, 17:46

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Дмитрий Егоров пробежал 42 километра за 4 часа 17 минут 33 секунды.

Журналист Дмитрий Егоров принял участие в Афинском классическим марафоне в Греции, истории которого более 2,5 тысяч лет. Она связана с преданием про греческого героя Фидиппида, бегущего с новостью до Афин, чтобы возвестить о победе греков над персами. Поступок Фидиппида закончился для него трагически, он умер на финише, передает «Радыё Свабода».

Афинский классический марафон считается одним из самых сложных.

Дмитрий Егоров пробежал 42 километра за 4 часа 17 минут 33 секунды. На 16:45 по минскому времени белорус был на 5476 месте. В этом году в забеге принимают участие около 18 500 человек.

«С собой я взял наш флаг, потому что он добавляет силы на последних километрах. Когда его раскрываешь, то понимаешь, что остается только одно - вперед. Забываешь на момент про боль, усталость. Это очень волнующий момент для меня», - рассказал Дмитрий Егоров.

Он был не единственным белорусом в Афинском классическом марафоне. В нем принимали участие и члены минского клуба «I run».

Дмитрий Егоров работает на «Белсате». Он ведет блог, делится опытом, как начать бегать с нуля.