Великобритания и ЕС согласовали продолжение переговоров о Brexit 12.11.2017, 17:59

Соединенное Королевство пока не называет сумму, которую должно заплатить за выход из Евросоюза.

Евросоюз и Великобритания договорились о том, что переговоры по процедуре Brexit могут продолжаться без установления суммы, которую Соединенное Королевство должно заплатить за выход из блока. Об этом пишет liga.net со ссылкой на Reuters.

По словам министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, Великобритания согласна с тем, что переговоры нужно продолжить, но не собирается сейчас называть сумму отступных.

- Мы сказали: хорошо, мы согласуем, но не думаем, что у вас будет сумма или формула (для финансового расчета) в конце этого (этапа переговоров - ред.)... Они (ЕС - ред.) приняли это, - сказал Дэвис.