Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
- 12.11.2017, 18:16
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Мокрый снег и дождь ожидаются 13 ноября в Беларуси.
Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. Днем в отдельных районах осадки будут сильные.
Ветер будет переменных направлений, умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 2 до плюс 3 градусов, во второй половине дня повысится до плюс 7 градусов, , сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.