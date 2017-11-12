Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели 12.11.2017, 18:16

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Мокрый снег и дождь ожидаются 13 ноября в Беларуси.

Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. Днем в отдельных районах осадки будут сильные.

Ветер будет переменных направлений, умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 2 до плюс 3 градусов, во второй половине дня повысится до плюс 7 градусов, , сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.