Путин и Эрдоган завершили сделку по приобретению Турцией С-400

Путин и Эрдоган завершили сделку по приобретению Турцией С-40011
- 12.11.2017, 18:49
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Сделка Турции с РФ по поставкам зенитно-ракетных комплексов завершена.
Об этом сообщил турецкий министр обороны Нуреттин Джаникли. "С-400 приобретены, остальное - лишь детали", - заявил он в воскресенье, 12 ноября, в эфире турецкого телевидения. Об этом сообщает «Немецкая волна».
В свою очередь премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. В ходе визита в США он указал, что Анкара предпочла бы приобрести системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла этого сделать. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от НАТО, однако сотрудничество с РФ необходимо в связи с отсутствием у страны современной системы противовоздушной обороны.
Переговоры с Eurosam
Между тем министр обороны Джаникли сообщил, что в настоящее время Анкара ведет предварительные переговоры с французско-итальянским консорциумом Eurosam по приобретению технологии строительства систем противовоздушной обороны.
8 ноября в Брюсселе Джаникли подписал меморандум о намерениях, касающийся расширения сотрудничества с Францией и Италией по проектам в сфере обороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком оборонном ведомстве.