Как священник из Кобрина боролся с НКВД 2 12.11.2017, 19:04

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История жизни одного из кобринских священников, ставшего жертвой сталинских преступлений.

Антоний Петрович Котович родился 9 июня 1881 года в селе Вежки, что на Кобринщине, в семье потомственных священников. О данном селении имеется письменное упоминание, датируемое 1597 годом. Уже тогда в селе было две улицы – Мотясовская и Пестенецкая. Рядом в помещичьей усадьбе: пивоварня, ледовня, баня, бровар. В хозяйском доме не глиняные, а кафельные печи, пишет istpravda.ru.

Первое упоминание о Вежковском православном храме датируется 1668 годом, когда гетман Ян Собесский утвердил Устав тамошней Успенской церкви. В более позднее время известно, что с 1868 года настоятелем этого храма был Пётр Котович, будущий отец Антония судьбе которого и посвящена данная статья.

Со временем церковь в Вежках перестала вмещать всех верующих, поэтому в 1912 году её перестроили и освятили в честь Вознесения господня. Кстати, уже тогда в этом храме были две кафельные печки для обогрева храма. Храм просуществовал до 1943 года. «Временную» церковь построили в 1947 году. Впрочем «времянка» простояла… целых 53 года. Сегодня здесь стоит новая каменная трёхкупольная церковь со звонницей, стены которой, к сожалению, не помнят священников Котовичей.

К сожалению, доподлинно неизвестно, как долго служил отец Пётр Котович в том храме. Позднее священник проводил службы в церкви села Страдеч, ныне Брестского района. Но известно, что его сын Антоний окончил Духовную семинарию в Жировичах и в 1907 году был священником в селе Церковники Каменецкого благочиния Брестского уезда. Сын священника не видел для себя иного пути, кроме служения Богу и людям.

Во время изучения фактов из жизни отца Котовича пришлось долго искать на карте село Церковники Брестского уезда. Подумалось, может сотрудники НКВД, допрашивавшие отца Антония, допустили ошибку в следственном деле?! Но, на самом деле никакой ошибки не было. Просто в 1964 году это село из-за «неблагозвучного названия» было переименовано в деревню Заречаны.

Каплица в Заречанах

В архиве «Гродненского православно-церковного календаря за 1899 г.» содержится следующая информация: «Церковь в селе Церковники деревянная, с такою же колокольней. С каменной оградой. Церковь сооружена в 1793 году, прихожанами. В пяти селениях: Церковники, Кощенники, Мончаки, Свищово и Шостаково – прихожан 1626. В селе Церковники есть народное училище. Имеется церковный усадебный дом. При церкви 49 десятин земли. В сёлах Кощенники и Шостаково имелись церковно-приходские школы».

К слову, в селе Шостаково (Шестаково) в 1826 году родился один из будущих руководителей Восстания 1863 года генерал Ромуальд Траугутт. В 0,5 км от деревни ему установлен памятник, а в 1988 году – мемориальный знак.

В период Первой Мировой войны (в 1915 году) священник Антоний Котович с семьёй был эвакуирован в Херсонскую губернию. Дальнейший путь этого человека, говоря языком церковным, был тернист. В книге «Новые мученики Российские» читаем: «Отец Антоний проживал в деревне Куколовка, Александровского уезда, Херсонской губернии. Не принимал никакого участия в обновленчестве и был назначен вторым священником в Покровскую церковь».

Священника несколько раз арестовывали за то, что он отказался признать декларацию митрополита Сергея Страгородского, пошедшего на сотрудничество с советской властью.

Суд над православными священниками

А когда в Покровскую церковь был назначен лояльный власти настоятель, Котович стал совершать литургии у себя дома. За это его уволили из храма. А вскоре, за неподчинение экзарху Украины митрополиту Михаилу (Ермакову), арестовали. После тюремного заключения отец Антоний был выслан в Енисейск, Красноярского края, Сибирь.

Кстати, это было «обжитое» место политических ссыльных, начиная со времён Степана Разина и Емельяна Пугачёва. Там в 1897-1900 гг. в Шушенском отбывал ссылку и Ульянов-Ленин. И если царь оставил революционера в живых и содержал достойным образом, позволив даже приехать невесте (Крупской), то большевики со своими врагами долго не церемонились. По решению тройки НКВД отец Антоний был приговорен к расстрелу. После изнурительных работ, физического и морального унижения на протяжении более десятка лет в 1938 году священника казнили.

Нам неизвестно, где был похоронен кобринский священнослужитель. Супруга отца Антония Нина Феофиловна тоже не раз подвергалась арестам. Затем была выслана. Дальнейшая судьба этой женщины и ее детей неизвестна. 14 ноября 1981 года РПЦЗ (Русская Православная Церковь Заграницей) совершила прославление лика святых новомучеников Российских. В числе 525 имён значится и имя отца Антония Котовича.