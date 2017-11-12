Кубок Федерации: белоруски снова сравняли счет с США — 2:2 11 12.11.2017, 19:07

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Александра Саснович

Фото: БЕЛТА

Александра Саснович одолела американскую теннисистку.

Александра Саснович одолела Слоан Стивенс и таким образом сровняла счет в теннисном матче финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. Матч проходит в Минске на корте "Чижовка-Арены", передает «Еврорадио».

Игра между Саснович и Ственс была чрезвычайно напряженной: первый сет был за американкой — 4:6, затем белоруска выиграла 6:1, а в третьем сете Александра совершила невероятный прорыв — отыгралась с 1:5 до 8:6, чем и обеспечила себе победу.

Первый поединок этого матча Саснович прoиграла Коко Вандевеге — 4:6, 4:6. Затем Арина Соболенко выиграла у Стивенс — 6:3, 3:6, 6:4. Сегодня, 12 ноября Соболенко проиграла Вандевеге — 5:7, 1:6.

Таким образом, счет матча сейчас 2:2, а победитель будет определен после парной игры. Встретятся пары Вера Лапко / Лидия Морозова и Шелби Роджерс / Элисон Риске.