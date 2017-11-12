Александра Саснович: Эмоции переполняют

Александра Саснович: Эмоции переполняют4
- 12.11.2017, 20:14
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Белорусская теннисистка поделилась эмоциями после победы над Слоун Стивенс.
– Эмоции переполняют. С 2:5 отыгралась. Села, успокоилась. Решали не думать о счете, а продолжать играть. Невероятный теннис получился.
Первый сет немножко не сложился. Не шел прием. Второй сет уверенно отыграла. А в третьем уже бог тенниса все решил.
Поддержка трибун? Да, конечно. Они очень помогали. Иногда так громко кричали, что уши закладывало, – сказала Александра Саснович в эфире «Беларусь 5». Об этом сообщает bytribuna.com.
Напомним, сегодня Александра Саснович одолела Слоан Стивенс и таким образом сровняла счет в теннисном матче финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США.