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Александра Саснович: Эмоции переполняют

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  • 12.11.2017, 20:14
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Александра Саснович
Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка поделилась эмоциями после победы над Слоун Стивенс.

Эмоции переполняют. С 2:5 отыгралась. Села, успокоилась. Решали не думать о счете, а продолжать играть. Невероятный теннис получился.

Первый сет немножко не сложился. Не шел прием. Второй сет уверенно отыграла. А в третьем уже бог тенниса все решил.

Поддержка трибун? Да, конечно. Они очень помогали. Иногда так громко кричали, что уши закладывало, – сказала Александра Саснович в эфире «Беларусь 5». Об этом сообщает bytribuna.com.

Напомним, сегодня Александра Саснович одолела Слоан Стивенс и таким образом сровняла счет в теннисном матче финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США.


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