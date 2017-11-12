Александра Саснович: Эмоции переполняют 4 12.11.2017, 20:14

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Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка поделилась эмоциями после победы над Слоун Стивенс.

– Эмоции переполняют. С 2:5 отыгралась. Села, успокоилась. Решали не думать о счете, а продолжать играть. Невероятный теннис получился.

Первый сет немножко не сложился. Не шел прием. Второй сет уверенно отыграла. А в третьем уже бог тенниса все решил.

Поддержка трибун? Да, конечно. Они очень помогали. Иногда так громко кричали, что уши закладывало, – сказала Александра Саснович в эфире «Беларусь 5». Об этом сообщает bytribuna.com.

Напомним, сегодня Александра Саснович одолела Слоан Стивенс и таким образом сровняла счет в теннисном матче финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США.