Виктор Марчик: Нужно расставить приоритеты, господа чиновники 1 12.11.2017, 20:30

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Виктор Марчик

Денег в бюджете на реконструкции нет, зато есть средства на гуляния и праздники.

Недавно на имя председателя Слонимского райисполкома поступило коллективное обращение от граждан, проживающих по проспекту Независимости. В заявлении говорилось о том, что жители домов № 17, 17/3, 19 просят провести реконструкцию дворовой площадки, которая была намечена еще в 2012 году. А так же о проведении встречи представителей власти с жителями данных домов для обсуждения данной проблемы, пишет slonimblog.net.

Собрание с жителями состоялось, однако на него пришло небольшое количество людей. На собрании присутствовал один из жителей данных домов, который инициировал сбор подписей под обращением к властям, представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме, бывший предприниматель Виктор Марчик.

Активист поделился своими впечатлениями от встречи:

- Считаю, что причина малой явки заключается в том, что собрание было назначено в неудобное для жильцов время и проводилось не по месту жительства. Такие собрания нужно проводить на местах, в выходной день и в светлое время суток. Тогда и явка будет значительно выше. Так как проблема обустройства двора актуальна для всех жителей данных домов.

На собрании присутствовал представитель от райисполкома и представители со Слонимского ГУП ЖКХ. Хочется отметить, что представитель от власти вел себя высокомерно, постоянно перебивая выступающих пытаясь сбить их с мысли и как бы ведя свою игру. Очень жаль, что у нас еще есть такие люди, которые не уважают других и считают себя выше всех. Выслушав мои замечания, данный субъект все же повел себя в дальнейшем более разумно. Но ради справедливости хочется сказать, что представители ГУП ЖКХ во главе с заместителем директора вели себя достойно, не перебивая других, выслушивали до конца все мнения и предложения пришедших на собрание людей.

Замдиректора ЖКХ рассказала о планах застройки и о своей заинтересованности в благоустройстве наших дворовых площадок. Но конкретные сроки реализации данного проекта не были озвучены, так как представитель от райисполкома все сводил к тому, что есть мол дворы и похуже, и их тоже надо делать. Хотя я уверен, что если бы с 2012 года делалось хотя бы по одному двору в годовой период, то наш двор был бы уже давно благоустроен. Но увы – денег в бюджете на это нет, зато есть деньги на всякие гуляния и праздники. Нужно расставить приоритеты, господа чиновники.

Также нам было сказано, что всё зависит от местных «депутатов», хотя мы прекрасно знаем, что «депутаты» «местного совета» ничего не решают. Они лишь утверждают готовый, уже составленный бюджет на следующий год. Но доказывать это представителю местной власти было бы бессмысленно, да и лично с моей стороны не было никакого желания.