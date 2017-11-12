Как минские застройщики заимствуют друг у друга идеи 2 12.11.2017, 20:57

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Типовые многоэтажки в минских «спальниках» потихоньку сменяются более оригинальными проектами

Но так ли они оригинальны? С внешним сходством и ценовыми различиями минской застройки разбирается realt.by.

D3 и клаб-хаусы в Новой Боровой

Одно из недавних заимствований совершила компания «А-100 Девелопмент», которая сама не раз становилась объектом если не плагиата, то жирного подражательства. Три месяца назад застройщик анонсировал два монолитных дома в Новой Боровой (Копище), которые будут расти из единого стилобата. Крыша стилобата послужит дворовой территорией, на которую родители смогут отпускать своих детей, не беспокоясь об их безопасности: туда могут попасть только жильцы дома и только пешком. Посетителей будет встречать красивый входной холл, каждый жилец новостройки сможет позаниматься в спортзале или оставить ребенка в детской комнате, отлучаясь по делам.

Застройщик даже придумал для такой концепции особое название – «Клаб-хаус», намекая на ее уникальность: «Клаб-хаус – это абсолютно новый формат домов, который призван подчеркнуть статус Новой Боровой как одного из самых комфортных, продуманных и современных районов Минска!» – говорится на сайте застройщика.

Идея действительно была бы оригинальной, не появись она тремя годами ранее у застройщика SvitLand, который возводит проект D3 в микрорайоне Лебяжий – это три монолитные новостройки на стилобате, крыша которого точно так же образует территорию двора, куда закрыт въезд для авто и вход для посторонних.

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

D3 имеет такой же набор инфраструктуры, предназначенной исключительно для жильцов: йога-зал, детская комната, просторное лобби с консьержем и лаунж-зоной, а также красивый входной холл, дизайн которого «А-100 Девелопмент» процитировал близко к оригиналу. Кстати, свой проект SvitLand тоже называл клубным домом, но только по-русски.

Входной холл в D3

Входной холл в клаб-хаусах Новой Боровой

Детская комната в D3

Детская комната в клаб-хаусах Новой Боровой

Цена квартир в клаб-хаусах Новой Боровой стартует от $1000 за кв. м. SvitLand не так давно снизил цены на квартиры в D3 до $1100–2000 за кв. м. Стоимость квартир в первых домах проекта даже в кризис стартовала от $1750 за кв. м.

«ПИРС» И «ТИХАЯ ГАВАНЬ У ПИРСА»

Не прошло и трех месяцев, как застройщик «А-100 Девелопмент» и сам стал объектом заимствования. Рядом с его новым детищем «Пирс», которое в мае застройщик пышно презентовал в Robinson Club с шампанским, яхтами и возможностью погулять по будущему комплексу в шлеме 3D-реальности, огородили территорию под строительство жилого комплекса «Тихая гавань у пирса». Застройщик УКС Минского района упор на уникальность не делает – напротив, своей вторичности не скрывает даже в названии. Оба проекта возводятся возле Минского моря в Ратомке. Между конкурирующими стройками – два многоквартирных дома.

ЖК «Пирс». Цены – $1100–1400 за кв. м.

ЖК «Тихая гавань у пирса». Цены – от $950 за кв. м.

По концепции «Тихая гавань у Пирса» – это тот же пятиэтажный домик, но только более простой геометрии и без больших террас. Двор на рендерах выглядит проще, но, как и в проекте «А-100 Девелопмент», сюда будет закрыт въезд для авто.

Почти идеальное совпадение у застройщиков – в отделке мест общего пользования и планировке квартир. Те же просторные кухни-гостиные как основа планировочных решений, те же огромные цифры, указывающие на номер этажа, подъезда и дома. Только номерной гигантизм УКС Минского района позаимствовал у другого проекта «А-100 Девелопмент» – Новой Боровой.

Гигантские номера домов в Новой Боровой

Гигантские номера подъездов в «Тихой гавани у пирса»

Гигантские номера этажей в Новой Боровой

Гигантские номера этажей в «Тихой гавани у пирса»

Планировка этажа в «Пирсе»

Планировка квартиры в «Тихой гавани у пирса»

ЗЕЛЕНЫЙ БОР-2 И «АЛЕКСАНДРОВ ПАРК»

Еще одна концепция, которую, по мнению realt.by, осознанно позаимствовали у «А-100 Девелопмент», – малоэтажные дома в пригороде с эркерами, витражным остеклением подъездов и пестрой окраской фасадов. Посудите сами: вот фото квартала Зеленый Бор-2, который «А100 Девелопмент» возвел рядом с Боровлянами, и рендеры ЖК «Александров Парк», который достраивается в тех же Боровлянах застройщиком ООО «ТЕНКинвест». Тот же уютный малоэтажный квартал, те же раскрашенные эркеры, а вот расцветка от Зеленого Бора несколько отличается, зато совпадает с одной из малоэтажных новостроек в Новой Боровой: и по геометрии, и по цветовой палитре.

Зеленый Бор-2

«Александров Парк»

Новая Боровая

«Александров Парк»

Зеленый Бор-2

«Александров Парк»

Последние квартиры в малоэтажном Зеленом Бору сейчас стартуют от $980 за «квадрат», в ЖК «Александров Парк» – от $870 за кв.м.

Иногда бывает трудно понять, кто был первым, а кто заимствовал. Эти рендеры, например, появились примерно в одно и то же время.

Бульвар Пикассо в «Маяке Минска»

Новая Боровая

ЖК «Браславский»

Новый способ раскраски фасадов не обошел стороной и жилой комплекс «Липень»:

У «Липеня», в свою очередь, позаимствовали «василек» с фасада, а вместе с ним – белорусские мотивы в оформлении зданий:

Программа «Доступное жилье». Степянка

Довольно просто списать эти совпадения на случайность. Авторское право не распространяется на форму дома, раскраску фасада или планировку квартир. Остается лишь порадоваться, что белорусские застройщики перестали тиражировать безликие столбики.