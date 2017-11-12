Как минские застройщики заимствуют друг у друга идеи

Как минские застройщики заимствуют друг у друга идеи2
- 12.11.2017, 20:57
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Типовые многоэтажки в минских «спальниках» потихоньку сменяются более оригинальными проектами
Но так ли они оригинальны? С внешним сходством и ценовыми различиями минской застройки разбирается realt.by.
D3 и клаб-хаусы в Новой Боровой
Одно из недавних заимствований совершила компания «А-100 Девелопмент», которая сама не раз становилась объектом если не плагиата, то жирного подражательства. Три месяца назад застройщик анонсировал два монолитных дома в Новой Боровой (Копище), которые будут расти из единого стилобата. Крыша стилобата послужит дворовой территорией, на которую родители смогут отпускать своих детей, не беспокоясь об их безопасности: туда могут попасть только жильцы дома и только пешком. Посетителей будет встречать красивый входной холл, каждый жилец новостройки сможет позаниматься в спортзале или оставить ребенка в детской комнате, отлучаясь по делам.
Застройщик даже придумал для такой концепции особое название – «Клаб-хаус», намекая на ее уникальность: «Клаб-хаус – это абсолютно новый формат домов, который призван подчеркнуть статус Новой Боровой как одного из самых комфортных, продуманных и современных районов Минска!» – говорится на сайте застройщика.
Идея действительно была бы оригинальной, не появись она тремя годами ранее у застройщика SvitLand, который возводит проект D3 в микрорайоне Лебяжий – это три монолитные новостройки на стилобате, крыша которого точно так же образует территорию двора, куда закрыт въезд для авто и вход для посторонних.
D3 имеет такой же набор инфраструктуры, предназначенной исключительно для жильцов: йога-зал, детская комната, просторное лобби с консьержем и лаунж-зоной, а также красивый входной холл, дизайн которого «А-100 Девелопмент» процитировал близко к оригиналу. Кстати, свой проект SvitLand тоже называл клубным домом, но только по-русски.
Цена квартир в клаб-хаусах Новой Боровой стартует от $1000 за кв. м. SvitLand не так давно снизил цены на квартиры в D3 до $1100–2000 за кв. м. Стоимость квартир в первых домах проекта даже в кризис стартовала от $1750 за кв. м.
«ПИРС» И «ТИХАЯ ГАВАНЬ У ПИРСА»
Не прошло и трех месяцев, как застройщик «А-100 Девелопмент» и сам стал объектом заимствования. Рядом с его новым детищем «Пирс», которое в мае застройщик пышно презентовал в Robinson Club с шампанским, яхтами и возможностью погулять по будущему комплексу в шлеме 3D-реальности, огородили территорию под строительство жилого комплекса «Тихая гавань у пирса». Застройщик УКС Минского района упор на уникальность не делает – напротив, своей вторичности не скрывает даже в названии. Оба проекта возводятся возле Минского моря в Ратомке. Между конкурирующими стройками – два многоквартирных дома.
По концепции «Тихая гавань у Пирса» – это тот же пятиэтажный домик, но только более простой геометрии и без больших террас. Двор на рендерах выглядит проще, но, как и в проекте «А-100 Девелопмент», сюда будет закрыт въезд для авто.
Почти идеальное совпадение у застройщиков – в отделке мест общего пользования и планировке квартир. Те же просторные кухни-гостиные как основа планировочных решений, те же огромные цифры, указывающие на номер этажа, подъезда и дома. Только номерной гигантизм УКС Минского района позаимствовал у другого проекта «А-100 Девелопмент» – Новой Боровой.
ЗЕЛЕНЫЙ БОР-2 И «АЛЕКСАНДРОВ ПАРК»
Еще одна концепция, которую, по мнению realt.by, осознанно позаимствовали у «А-100 Девелопмент», – малоэтажные дома в пригороде с эркерами, витражным остеклением подъездов и пестрой окраской фасадов. Посудите сами: вот фото квартала Зеленый Бор-2, который «А100 Девелопмент» возвел рядом с Боровлянами, и рендеры ЖК «Александров Парк», который достраивается в тех же Боровлянах застройщиком ООО «ТЕНКинвест». Тот же уютный малоэтажный квартал, те же раскрашенные эркеры, а вот расцветка от Зеленого Бора несколько отличается, зато совпадает с одной из малоэтажных новостроек в Новой Боровой: и по геометрии, и по цветовой палитре.
Последние квартиры в малоэтажном Зеленом Бору сейчас стартуют от $980 за «квадрат», в ЖК «Александров Парк» – от $870 за кв.м.
Иногда бывает трудно понять, кто был первым, а кто заимствовал. Эти рендеры, например, появились примерно в одно и то же время.
Новый способ раскраски фасадов не обошел стороной и жилой комплекс «Липень»:
У «Липеня», в свою очередь, позаимствовали «василек» с фасада, а вместе с ним – белорусские мотивы в оформлении зданий:
Довольно просто списать эти совпадения на случайность. Авторское право не распространяется на форму дома, раскраску фасада или планировку квартир. Остается лишь порадоваться, что белорусские застройщики перестали тиражировать безликие столбики.