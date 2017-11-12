Подполковник Светлогорского РОВД ответит за рыбалку на территории заповедника 9 12.11.2017, 21:13

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Иллюстрационное фото

В Петрикове за незаконную рыбалку судят бывшего милиционера.

Суд Петриковского района рассматривает уголовное дело в отношении бывшего сотрудника милиции за незаконную рыбную ловлю на территории национального парка «Припятский», сообщает tut.by.

В июле подполковник милиции, работая в должности старшего оперативного дежурного Светлогорского РОВД, вместе с братом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ловил рыбу с помощью электроудочки на территории национального парка «Припятский».

Как рассказала старший помощник прокурора Гомельской области по надзору за исполнением природоохранного законодательства Ирина Хиженок, за незаконную добычу рыбы в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.