Топ-5 продуктов для долголетия 1 12.11.2017, 21:22

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Привычные продукты помогут выглядеть молодо и существенно улучшить состояние здоровья.

Такие привычные для нас продукты, как орехи, куркума и яйца, при правильном употреблении помогут выглядеть молодо и существенно улучшить состояние здоровья, пишет nv.ua.

1. Орехи

Являются источником необходимых полиненасыщенных жиров, витаминов, минералов и биологически активных веществ. Витамин группы В, ниацин, является антимутагеном, который предотвращает поломку ДНК (спиральных нитей, из которых сплетены гены) и развитие опухолей.

В орехах много магния (его дефицит вызывает воспалительные процессы, аутоиммунные нарушения: болезни кожи, легких, сосудов). Регулярное употребление орехов улучшает состояние сосудов, в частности, мелких — капилляров, которые поставляют кислород и питательные вещества мозгу; замедляет развитие атеросклероза, основной причины сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Большое содержание пищевых волокон является хорошей пищей для кишечной микрофлоры, которая обеспечивает здоровье мозга и нормальную работу иммунной системы.

Как употреблять. Употребление 3-5 сушеных орехов (не жареных и не соленых) три-пять раз в неделю является эффективной профилактикой многих болезней старости.

2. Яйца

Это источник оптимально сбалансированных аминокислот с высокой усвояемостью организмом (почти 99%).

Зеленый чай влияет на процесс аутофагии — самоочищение клеток и их омоложение

Желток яиц является источником фосфолипидов — жироподобных веществ, необходимых для качественной работы мембран клеток всех органов и тканей. Особенно ценным фосфолипидом является вещество лецитин, дефицит которой нарушает деятельность головного мозга (страдают память, внимание, атрофируются зрительный и слуховой нервы), ведет к развитию болезней кожи, почек и печени, потери мышечной силы). В желтке также много витаминов А, Д и некоторых витаминов группы В.

Холестерин желтка не имеет отношения к атеросклерозу при сбалансированном питании и несет только пользу, поскольку нужен для восстановления клеток тела, половых гормонов и надпочечников и образования витамина Д в коже (образуется через 15 минут после пребывания на солнце).

Как употреблять. 1-2 правильно приготовленные яйца (или сваренные всмятку, или в виде яичницы или омлета) обеспечивают организм всеми необходимыми веществами.

3. Зеленый чай

Является универсальным напитком-адаптогеном, в состав которого входит более 300 биологически активных веществ, в частности, полифенолов, которые способствуют активации работы генов, связанных с долголетием. В частности, чрезвычайно ценные компоненты чая, катехины, способствуют увеличению активности системы детоксикации, благодаря чему снижается риск заболеваний, связанных с воспалениями и общим старением (опухоли молочных желез, кишечника, легких).

Согласно последним научным исследованиям, зеленый чай влияет на процесс аутофагии, то есть самоочищения клеток и их омоложения. (В 2016 году за объяснение механизма аутофагии была присуждена Нобелевская премия).

Как употреблять. Три чашки свежезаваренного зеленого чая (заваривать до 5 мин) в день обеспечивают поступление в организм примерно 240-320 мг полифенолов.

4. Куркума

Является одним из наиболее исследованных геропротекторов. Действующее вещество, куркумин, обладает выраженным противовоспалительным, противовирусным и антиопухолевим действием. Входит в состав знаменитой приправы карри. Куркумин активирует особый фермент -— теломеразу, который защищает хромосомы клеток (генетический материал) от повреждений. Активация теломеразы замедляет развитие желудочно-кишечных заболеваний, воспалений и нейродегенеративных заболеваний (ухудшение памяти, депрессию, старческую деменцию и болезнь Альцгеймера).

Как употреблять. Ежедневная норма порошка куркумы — не более половины кофейной ложечки на порцию блюда (первые, вторые блюда, салатные заправки, смузи).

5. Брокколи

Содержит вещество сульфорафан, которое усиливает способность печени к выводу токсинов из организма, активно противодействует гипоксии мозга, сердечной мышцы, почек и печени (кислородному голоданию клеток этих органов).

Вторым важным компонентом брокколи является вещество лютеолин, которое замедляет гликацию белков — разрушение белков под влиянием сахаров (глюкозы, фруктозы и лактозы), следствием чего является потеря эластичности сосудов, диабет 2 типа, инсульты, инфаркты, катаракта, болезнь Альцгеймера и ускоренное старение. Кроме того, брокколи является сильным антимутагеном, который замедляет повреждение ДНК и развитие злокачественных опухолей.

Как употреблять. Регулярное употребление сырой или свежеразмороженной брокколи (2-3 раза в неделю по одному-два соцветия в день) повышает устойчивость организма к гипоксии и замедляет процессы старения.