Почему мы не можем как в Сингапуре? 16 Максим Мирович

12.11.2017, 21:50

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У Сингапура получилось всего за 30 лет пройти путь из отсталой страны Третьего мира и стать одной из ведущих мировых экономик.

Друзья, а вот интересный вопрос — почему наши постсоветские страны не могут пойти по пути настоящих реформ и стать богатыми государствами? К примеру так, как это сделал Сингапур — у этой страны всего за три десятилетия получилось сделать феноменальный экономический прыжок и построить настоящее государство будущего.

Что интересно — у Сингапура не было и нет никаких природных ресурсов, и даже пресную воду ему приходиться покупать за рубежом. Тем не менее, Сингапур в настоящий момент является одним из самых развитых и богатых стран на планете и является хорошим примером грамотного управления.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим на то, каким Сингапур был раньше, как именно начинались там перемены и во что в итоге превратилась бывшая "бананово-лимонная" опиумная колония. А также подумаем, что нужно сделать у нас, чтобы стать богатыми, как в Сингапуре.

Что было раньше.

Для начала о том, что было в Сингарупе до реформ. До 1959 года, фактически при жизни ещё живущего поколения, Сингапур был нищей страной китайских рыбаков и рабочих, пораженной депрессией и наркоманией. Вот это знаменитое фото сделано в 1941 году в одном из сингапурских опиумных притонов — на нём, кстати, запечатлены вовсе не какие-то совсем опустившиеся наркоманы, а обычные сингапурские рабочие, среди которых такой "отдых" был весьма популярен в те времена.

Вот так выглядела жизнь рабочих Сингапура до Великой Октябрьской революции до прихода к власти реформаторов. На фото — рабочие кипятят частично очищенный опиум в огромных чанах, причём всё это происходит на правительственном заводе — в те времена опиумный бизнес в Сингапуре курировался государством.

А так выглядела жизнь простых рыбаков. Домики на сваях — рыбацкая деревня. Люди, живущие в ней, были вынуждены работать с раннего утра до позднего вечера, почти без выходных, чтобы хоть как-то прокормиться. В общем — Сингапур был бедной азиатской страной с низким уровнем жизни и бедным необразованным населением.

На пути к стране мечты.

В начале 1950-х годов Сингапур получил независимость, и на тот момент представлял собой весьма бедную страну, которой даже приходилось импортировать пресную воду и качественный строительный песок. Кроме того, к Сингапуру были недружелюбно настроены соседние страны, а треть населения симпатизировали коммунистам — "давайте всё отнимем и поделим, и будем жить как жили деды в славные опиумные времена! Рыбу круглые сутки ловить, опиум курить — что ещё нужно для счастья!"

Но совсем иначе считали сингапурские власти. Правительство Сингапура, возглавляемое Ли Куан Ю, пошло на радикальные реформы. Во-первых, в стране были убраны практически все огромные налоги, были железобетонно гарантированы права инвесторов и защита собственности, а также убраны все бюрократические препоны для того, чтобы в страну пошли деньги и инвестиции. Стал закладываться фундамент экономики Сингапура — транснациональные корпорации, производители электроники и другие крупнейшие фирмы стали открывать в Сингапуре свои представительства и производства — это стало для них очень выгодно, так как в Сингапуре можно было платить гораздо меньше налогов.

Второй важный шаг, на который пошли новые власти Сингапура — это борьба с коррупцией. Делалось это не с помощью болтовни (как в наших краях), а с помощью конкретных мер — законы были максимально упрощены, из них убрали все "лазейки", что имели двойную трактовку. Из судейских кресел повыгоняли всех коррумпированных опиумных курильщиков, посадив туда лучших частных адвокатов, а зарплаты судей были резко подняты (в 1990-е годы зарплата судьи в Сингапуре составляла примерно $1.000.000 в год). Кроме того, в Сингапуре были убраны всякие разрешения и лицензирования, что плодили коррупцию. В общем, была создана работающая система, охраняющая производство и бизнес от всяких государственных и окологосударственных шакалов.

Третий важный шаг — полная реформа образования. В 1960-70-е годы английский язык стал обязательным в Сингапурских школах, а ВУЗы были целиком переведены на обучение на английском. Правительство тратило огромные суммы денег на то, чтобы сингапурские студенты обучались в лучших ВУЗах мира, а затем применяли свои знания на родине.

Помимо этого, правительство Сингапура позаботилось о том, чтобы большинство населения стали собственниками жилья, сделав крайне дешевыми и выгодными ипотечные кредиты, которые можно было выплатить очень быстро — государство понимало, что человек не должен всю жизнь тянуть неподъемное ипотечное ярмо, не имея возможности тратить эти средства на образование и саморазвитие. Как результат — к 1996 году лишь 9% квартир сдавалось внаём, а остальные были заняты собственниками.

Государство будущего.

Ли Кун Ю часто приводят как пример "человека, что посадил своего дядю", но это сильно упрощённое понимание ситуации. Ли Кун Ю вместе со своей командой создал государство с верховенством закона, в котором каждый может жить честно и богато, а уже потом по всей строгости закона это государство наказывло тех, кто не хотел жить по этим правилам, предпочитая старые схемы из эпохи "опиумных курильщиков". Ряд министров, попавшихся на взятках, поехали на разные сроки в тюрьму, а многие бежали из страны, и как результат — Сингапур стал одним из наименее коррумпированных государств мира.

А что же произошло в экономике? В 1964 году ВВП на душу населения в Сингапуре составлял всего $400 в год (менее $40 в месяц), а к началу 1990-х годов вырос до впечатляющих $12.200 в год. Если поделить годовой ВВП на душу населения на количество месяце в году, то можно узнать примерную среднюю зарплату в стране — это грубая прикидка, но примерно так оно и получается. Выходит, что с 1965 года средняя зарплата в Сингапуре выросла с $35 до $1016, или увеличилась в 30 раз. Сейчас ВВП Сингапура составляет $53000 на душу населения, что примерно соответствует среднемесячной зарплате в $4400.

В международной политике Сингапур старается сохранить хорошие отношения со всеми странами, не пытаясь отжать у соседей ни остров, ни полуостров под предлогом "прироста величия". Величие Сингапура определяется низкой коррупцией и высоким уровнем жизни граждан. Как результат — граждане Сингапура желанные гости во всех развитых мировых государствах и имеют право безвизового посещения практически всех цивилизованных государств.

Ещё Сингапур занимает традиционно высокие показатели в образовании и медицине — государственная система образования Сингапура является одной из лучших в мире, на высоком уровне находится и здравоохранение — по данным ВОЗ, Сингапур занимает шестое место в мире по качеству и доступности медицинских услуг для своих граждан.

А что у нас?

А у нас всё печально. В Беларуси правительство второе десятилетие повторяет мантры, которым верит часть белорусов. Никаких серьезных реформ при этом никто проводить не хочет, всех всё устраивает — власти тянут кредиты то у России, то у МВФ, перепродавая их населению под более высокий процент в виде ипотеки и всяких "льгот", так и живём. ВВП на душу населения в год забуксовал на отметке в $5000 и продолжает постепенно отползать назад. Зато войны нет.

В России ВВП на душу населения составляет около $8800 (данные за 2016 год), что примерно равно $730 в месяц. Тоже негусто. Реформировать, судя по всему, тоже никто ничего не хочет — население запугано байками про "злостный запад" и предпочитает оставить всё как есть, а то война может случиться чего доброго.

ВВП Украины составляет и вовсе $2185 на душу населения в год, что соответствует средней зарплате в $182/месяц. Что интересно, у Украины сейчас есть уникальная возможность провести сингапурские реформы.

Такие дела. Как видите, у Сингапура получилось всего за 30 лет пройти путь из отсталой страны Третьего мира и стать одной из ведущих мировых экономик. Сингапурские власти имели четкую картинку будущего и шли к ней — а у нас всё пока что напоминает латание утлой советской лодочки драными штанами.

Максим Мирович