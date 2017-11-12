В Супрасле почтили память небесного патрона повстанцев Калиновского 12.11.2017, 22:21

Торжества в честь Иосафата Кунцевича провела римско-католическая церковь.

Литургическое воспоминание великомученика Иосафата Кунцевича, архиепископа Полоцкого, прошло в Супрасле, передает «Радыё Рацыя».

Супрасльский базилианский монастырь был продолжением развития восточной монашеской жизни, которое развивал этот святой в Беларуси.

Его реликвии долгое время находились на Подляшье из-за преследований его мощей московской властью. Во время освободительного восстания 1863 года Святой Иосафат стал небесным патроном повстанцев.

Поэтому культ Иосафата сильно закоренен на этой земле. На торжества, которые провела римско-католическая община и местные власти, была приглашена делегация от Белорусской греко-католической церкви, ради которой свою жизнь пожертвовал Иосафат Кунцевич.

Основное богослужение с поклонения к реликвиям святого Иосафата прошло в римско-католической церкви в честь Богоматери королевы польской. В соседнем католическом храме - Святой Троицы - недавно во время реставрации были обнаружены под алтарем эти реликвии.

В завершении мероприятия белорусские верующие греко-католической церкви спели акафист великомученику Иосафату, а местные верующие провели молитвенную процессию по улицам Супрасли. Люди звали: "Святой Иосафаь, моли Бога о нас .."