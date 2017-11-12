В авто в Киеве изъято 6,5 килограмм взрывчатки и 10 детонаторов, готовых к применению 1 12.11.2017, 22:27

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Фото: facebook.com

Все наряды патрульных в Киеве перевели в режим повышенной готовности.

В Киеве 12 ноября полиция задержала автомобиль со взрывчаткой. Об этом gordonua.com сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена к использованию. С молодыми людьми, которые ее перевозили и не имели при себе средств связи, общаются следователи и сотрудники СБУ. Вероятно, у них есть сообщники", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Все наряды патрульных в Киеве перевели в режим повышенной готовности, усилено патрулирование вокзалов, станций метро и мест массового скопления людей.