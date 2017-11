Белоруска стала четвертой на «Мисс мира плюс-сайз» 1 12.11.2017, 22:33

Евгения Тюленева

Первое место досталось участнице из Филиппин.

Сегодня стало известно, что белорусская участница Ms. Top of the World Plus Size Евгения Тюленева заняла 4-е место на конкурсе красоты для леди, чей размер начинается с 48-го, пишет citydog.by.

«Дорогие друзья, благодаря вам и вашим лайкам я теперь MS. TOP OF THE WORLD PLUS SIZE 2017–IV. То есть у меня четвертая корона Top-5. Спасибо вам огромное за поддержку!» – написала Евгения в своем аккаунте в Facebook.

Конкурс Ms. Top of the World Plus Size завершился в Сингапуре. Первое место досталось участнице из Филиппин с именем Jodel Padao Mesina. Евгения со своей группой поддержки делала онлайн-трансляции процесса в своих социальных сетях. Вот как она пошутила о победительнице:

– О «Мисс Филиппины» я говорила в прямом эфире до того, как выйти на финальное выступление, – я за нее очень рада: поистине королева Plus Size. А мы с Латвией подделки – не наели мы столько на корону. Но все равно мы молодцы, – рассмеялась Евгения Тюленева вместе конкурсанткой из Латвии, у которой вторая корона.