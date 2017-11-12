Белоруска стала четвертой на «Мисс мира плюс-сайз»1
- 12.11.2017, 22:33
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Первое место досталось участнице из Филиппин.
Сегодня стало известно, что белорусская участница Ms. Top of the World Plus Size Евгения Тюленева заняла 4-е место на конкурсе красоты для леди, чей размер начинается с 48-го, пишет citydog.by.
«Дорогие друзья, благодаря вам и вашим лайкам я теперь MS. TOP OF THE WORLD PLUS SIZE 2017–IV. То есть у меня четвертая корона Top-5. Спасибо вам огромное за поддержку!» – написала Евгения в своем аккаунте в Facebook.
Конкурс Ms. Top of the World Plus Size завершился в Сингапуре. Первое место досталось участнице из Филиппин с именем Jodel Padao Mesina. Евгения со своей группой поддержки делала онлайн-трансляции процесса в своих социальных сетях. Вот как она пошутила о победительнице:
– О «Мисс Филиппины» я говорила в прямом эфире до того, как выйти на финальное выступление, – я за нее очень рада: поистине королева Plus Size. А мы с Латвией подделки – не наели мы столько на корону. Но все равно мы молодцы, – рассмеялась Евгения Тюленева вместе конкурсанткой из Латвии, у которой вторая корона.
Дорогие мои морские котики, не могу не поделиться такой красотой. Шикарнейшее платье для моего творческого номера от @panenkakatarina и блистательные серьги от @panenka.by . Спасибо огромное за этот образ! Он всех покорил. #supertuleneva #mstopoftheworld2017 #mstopoftheworldplussize #topoftheworld #супертюленева #EkaterinaProtasevich