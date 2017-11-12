Лев Марголин: Предпосылок для роста экспорта я не вижу 3 12.11.2017, 22:45

Белорусский экспорт продолжает сокращаться.

Объем экспорта способствует увеличению ресурсов страны и развитию ее экономики, но последние данные свидетельствуют о том, что продавать товаров за границу наша страна стала меньше. Сентябрьское сокращение экспорта по сравнению с августом составила 1,5%. За ним отставать начало и сальдо торговли товарами и услугами, которое за 9 месяцев сократилась на 10,3% и составила $ 432,6 млн, передает «Белсат».

«На международных рынках есть большая конкуренция и если кто-то не работает постоянно над улучшением качества и снижением цены, он теряет свои позиции», - говорит экономист Лев Марголин.

Поэтому эксперты связывают сокращение экспорта, прежде всего, с отсутствием инвесторов и инвестиций, без которых невозможен дальнейший рост производства. Сказываются и сезонные особенности.

«Власти не влияют на качество. Власти могут влиять на инвестиционный климат. Если бы в нашу страну роем стремились инвесторы, если бы создавались новые производства, заводы, фабрики, с новой, современной продукцией, то и проблем с экспортом не было бы», - утверждает Лев Марголин.

Предпосылок для роста экспорта, а, значит, и экономики в целом экономисты пока не видят. Кто же виноват в ситуации, по мнению жителей столицы?

Жители и гости Минска говорят:

«В правительстве экономикой ни один не занимается - только болтовней».

«Мне кажется, что рыба всегда гниет с головы, поэтому что-то в руководстве не то».

А если в руководстве демократических стран что-то не то, то люди выбирают другое руководство или протестуют.