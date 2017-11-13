В Словении выбрали президента 2 13.11.2017, 7:35

Борут Пахор

Фото: Reuters

Во втором туре небольшой перевес получил действующий глава государства.

По предварительным данным, на президентских выборах в Словении победу одержал действующий глава государства Борут Пахор, сообщает dw.com.

54-летний политик набрал во втором туре 53,13 процента голосов, сообщила вечером в воскресенье, 12 ноября, избирательная комиссия в Любляне после подсчета более 93 процентов бюллетеней. Согласно этим данным, соперник Пахора, 39-летний мэр города Камник Марьян Шарец получил 46,87 процента голосов.

Тем не менее, наблюдатели заявили об успехе новичка в большой политике Шареца, еще три недели назад набравшего почти вдвое меньше голосов, чем действующий президент (соответственно 25 процентов и 47 процентов). Явка во втором туре составила 40,7 процента, что стало рекордно низким показателем в истории страны.

Президент Словении избирается путем всеобщих равных и прямых выборов на пять лет, но не более чем на два срока подряд. Правом голоса обладают более 1,7 млн граждан. В стране были открыты свыше 3 тысяч избирательных участков. Уже в первом туре сообщалось о рекордно низкой за всю историю президентских выборов явке - 42,74 процента.