Свободу Дмитрию Полиенко! 13.11.2017, 7:54

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Чем сильнее наша солидарность, тем быстрее западные политики остановят «диалог» с диктатором.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич.

«Белорусские политзаключенные отбывают свои сроки в колониях, и им нужна наша поддержка.

Предлагаю через «Твиттер» напоминать западным политикам про Дмитрия Полиенко, которого международная амнистия признала узником совести. Чем громче мы будем заявлять про политзаключенных в Беларуси, тем тяжелее будет «западным партнерам» вести «хрупкий диалог» с диктатором. Поэтому наша солидарность это скорейший способ добиться их освобождения.

Вот образцы твитов.

@JosephDaul FYI: There are political prisoners in #Belarus

Amnesty international (@amnesty), "Dzmitry Paliyenka has been imprisoned solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and peaceful assembly"

amnesty.org

@JHahnEU FYI: There are political prisoners in #Belarus

Amnesty international (@amnesty), "Dzmitry Paliyenka has been imprisoned solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and peaceful assembly"

amnesty.org

@RepChrisSmith FYI: There are political prisoners in #Belarus

Amnesty international (@amnesty), "Dzmitry Paliyenka has been imprisoned solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and peaceful assembly"

amnesty.org

@BZdrojewski There are political prisoners in #Belarus. Any reaction?

Amnesty international (@amnesty), "Dzmitry Paliyenka has been imprisoned solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and peaceful assembly"

amnesty.org

PS. Йоханесс Хан (@JHahnEU) - еврокомиссар, который 27 октября встречался с премьер-министром Беларуси; Джозеф Доль (@JosephDaul) - председатель Европейской Народной партии; Богдан Здроевский (@BZdrojewski) - глава делегации европарламента по связям с Беларусью; Американский сенатор Крис Смит (@RepChrisSmith) - автор акта о демократии в Беларуси».