Президент Филиппин спел для Трампа
- 13.11.2017, 7:59
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После выступления Дутерте заявил, что сделал это по распоряжению главнокомандующего Соединенных Штатов.
Президент Филиппин Родриго Дутерте поднялся на сцену и спел дуэтом с певицей Пилитой Корралес на гала-ужине форума Ассоциации государств юго-восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Маниле, сообщает 112.ua.
После своего выступления Дутерте заявил, что исполнил песню "по распоряжению главнокомандующего Соединенных Штатов", то есть президента США Дональда Трампа, который также принимает участие в форуме АСЕАН.
Видео опубликовала в своем твиттере заместитель министра общественных работ и автомобильных дорог Филиппин Карен Джимено. Она также опубликовала фотографию меню и блюд, которые подавали на гала-ужине. По ее словам, было "вкусно, но не экстравагантно".
#PresidentDuterte sings #Ikaw with #PilitaCorales, upon request of @realDonaldTrump. #Asean2017 pic.twitter.com/VjGCVeOeqG— Karen Jimeno (@AttyKarenJimeno) 12 ноября 2017 г.