Президент Филиппин спел для Трампа 13.11.2017, 7:59

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Президент Филиппин Родриго Дутерте

После выступления Дутерте заявил, что сделал это по распоряжению главнокомандующего Соединенных Штатов.

Президент Филиппин Родриго Дутерте поднялся на сцену и спел дуэтом с певицей Пилитой Корралес на гала-ужине форума Ассоциации государств юго-восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Маниле, сообщает 112.ua.

После своего выступления Дутерте заявил, что исполнил песню "по распоряжению главнокомандующего Соединенных Штатов", то есть президента США Дональда Трампа, который также принимает участие в форуме АСЕАН.

Видео опубликовала в своем твиттере заместитель министра общественных работ и автомобильных дорог Филиппин Карен Джимено. Она также опубликовала фотографию меню и блюд, которые подавали на гала-ужине. По ее словам, было "вкусно, но не экстравагантно".