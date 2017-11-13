Владимир Ковалкин: Планы властей по «борьбе с коррупцией» звучат, как анекдот 2 13.11.2017, 8:04

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Владимир Ковалкин

ФОТо: ONLINER.BY

Беларусь стабильно находится в списке наиболее коррумпированных стран.

Беларусь приняла участие в 7-й сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, которая проходила в отделении Организации в Вене. Сообщалось, что в планах белорусской делегации - поделиться «опытом и лучшими практиками снижения административных барьеров, упорядочения административных процедур, повышения прозрачности государственных закупок, а также антикоррупционной экспертизы законов как инструментов эффективного противодействия коррупционным проявлениям».

Но на самом ли деле Беларуси есть чему поучить международное сообщество в области борьбы с коррупцией? И какие позиции в коррупционных рейтингах стабильно занимает наше государство? Об этом Службе информации «ЕвроБеларуси» рассказал эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Цена правительства», осуществляющегося исследовательским центром BIPART Владимир Ковалкин.

По его словам, планы белорусской делегации «звучат, как анекдот».

- Беларусь стабильно находится в последней половине наиболее коррумпированных стран мира по рейтингам восприятия коррупции Transparency International. Поэтому, если уж чем и делиться, - так это, скорее, опытом создания тех самых административных барьеров, а также достаточно закрытой и непрозрачной системы госзакупок. Это показывают абсолютно все рейтинги. На сайте того же Минторга есть информация о количестве разного рода процедур закупок, проводимых в Беларуси, правда, она уже давно не обновляется - последние данные датируются 2014 годом (что, кстати, также свидетельствует об их «прозрачности» и «открытости»).

По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в 2014 году более 90% госзакупок в Беларуси произошли по процедуре закупки из одного источника, и согласно законодательству, информация об этих закупках нигде не публикуется.

Что касается административных препятствий, Минэкономики в последнее время пытается от них избавляться, признает Владимир Ковалкин. Например, стало проще открыть бизнес.

- Но что касается других административных процедур - ведение бизнеса, уплата налогов, и тем более закрытие бизнеса - это очень сложно и связано с большим количеством неадекватных проверок различного рода.

Владимир Кавалкин полагает, что единственное, в чем белорусский делегация могла бы поделиться опытом с зарубежными коллегами, - это борьба с мелкой коррупцией (взятки преподавателям, врачам и т.д.), на постсоветском пространстве здесь мы действительно опережаем всех. Но что касается крупной системной коррупции - это просто смешно, считает эксперт.