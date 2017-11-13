Налоговая посчитала, сколько белорусов владеют двумя и больше квартирами 11 13.11.2017, 8:28

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Этим людям будут отправлены «письма счастья».

В 2017 году 147,9 тысячи белорусов нужно уплатить налог на недвижимость, потому что они владеют двумя и более квартирами. Об этом tut.by сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

В 2016 году такой налог должны были платить 131,7 тысячи человек.

Напомним, через три дня — 15 ноября — истекает срок уплаты налогов на недвижимость и землю. По закону, если вы владеете на правах собственности больше, чем одной квартирой, вы являетесь плательщиком налога. Льготу, то есть полное освобождение от уплаты, предоставляют только на одну квартиру.

По данным на 1 октября 2017 года, насчитывалось 2,77 миллиона плательщиков имущественных налогов. Среди них не только владельцы квартир, но и те, кто платит земельный налог и арендную плату за земельные участки, которые находятся в госсобственности. Однако на практике не все они вносят деньги в казну.

В соответствии с законодательством льготы по имущественным платежам в виде полного освобождения от уплаты указанных платежей предоставлены более 46 процентам от общего количества плательщиков, — рассказали в МНС. — Из них наибольшее количество приходится на лиц, имеющих право на льготы в связи с достижением ими пенсионного возраста или по инвалидности, а также проживающих и работающих в сельской местности.

В итоге платить налог в этом году должны 1,5 миллиона физических лиц. В прошлом году их было 1,48 миллиона.

Кому нужно заплатить налог на квартиру, «домик в деревне» и участок. Объясняем

А вот сколько среди плательщиков имущественного налога «квартирных богачей» — владельцев очень большого количество квартир — в МНС не уточнили. Однако в прошлом году, например, стало известно, что у 12 человек в собственности было по 13 квартир.

«У нас сложно приобрести жилье. В то же время есть достаточное количество людей, которые имеют не две, а больше квартир. Открою вам небольшой секрет, который не содержит налоговой тайны: в нашей стране есть три человека, в пользовании которых 14 квартир, порядка 12 человек имеют 13 квартир», — рассказывал тогда министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время встречи с работниками предприятия «Беларусьрезинотехника» в Бобруйске.